Unterlagen für die Briefwahl ab sofort beantragen

Wer nichts verpassen will, kann ab sofort Unterlagen für die Bundestagswahl am 26. September beantragen. Verschickt werden sie allerdings erst ab dem 23. August.

Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Die Stadt Münster hat ihr virtuelles Wahlamt eröffnet.

Ab sofort können Wahlberechtigte aus Münster ihre Unterlagen für die Briefwahl beantragen. Auf dieser Seite kann der Antrag über ein Online-Formular unter folgendem Link gestellt werden: www.stadt-muenster.­de /­­wahlen. Die Unterlagen werden voraussichtlich ab dem 23. August verschickt, bei Bedarf auch an eine andere als die eigene Meldeadresse.

Wahlamt geizt nicht mit Informationen

Auf den Internet-Seiten des Wahlamtes findet sich außerdem ein Wahl-Lexikon. Ergänzt wird das Angebot von Münster-Ergebnissen vergangener Bundestagswahlen sowie von Links zu Wahl-Informationen des Bundes in leichter Sprache. Das städtische Angebot zu den Bundestagswahlen im Internet wird bis zum Wahlsonntag am 26. September laufend aktualisiert.

Das sind die nächsten Schritte: Am Montag (9. August) wird offiziell bekannt gegeben, welche Direktkandidaten und -kandidatinnen in Münster zur Wahl stehen werden. Am 15. August schließen bundesweit die Wählendenverzeichnisse. Danach steht fest, wie viele Menschen in Münster bei der Bundestagswahl wählen können.

Auf dieser Grundlage werden ab dem 23. August die Wahlbenachrichtigungskarten verschickt. Mit ihnen lässt sich die Briefwahl auch schriftlich und persönlich beantragen. Schickt man sie mit ausgefüllter Rückseite an das Wahlamt, kommen die Briefwahlunterlagen per Post. Geht man damit ins Hauptwahlbüro, bekommt man sie direkt ausgehändigt und kann gleich vor Ort wählen.

Hauptwahlbüro zieht in den Salzhof

Geöffnet wird am 25. August. Da das Stadthaus 1 noch saniert wird, zieht das Hauptwahlbüro in diesem Jahr in den Salzhof, in die ehemaligen Räume eines Kreativmarktes. Die Adresse lautet: Salzstraße 26 (Öffnungszeiten bis zum 24. September: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr).

Wer auf den persönlichen Gang zur Wahlurne am 26. September nicht verzichten möchte, kann den Wahlbenachrichtigungen entnehmen, in welchem Wahllokal man an dem Sonntag richtig ist.