Unternehmen in Münster bei Neueinstellungen zurückhaltend

In der Regel sinkt die Arbeitslosigkeit in den Herbstmonaten. „Doch die typische Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr weiterhin ausgeblieben“, stellt Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, fest. Insgesamt 7994 Frauen und Männer waren im November in Münster arbeitslos gemeldet, 134 mehr als im Oktober. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 4,5 Prozent.

Vor allem in der Gruppe der Ausländer stieg die Arbeitslosigkeit. So waren laut Arbeitsagentur im November 2745 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet, 178 mehr als im Oktober. „Hier macht sich der Zuzug von Menschen aus der Ukraine bemerkbar, die sich nun im kommunalen Jobcenter melden, um Unterstützung bei der Suche nach einer Arbeitsstelle zu erhalten“, erklärt Fahnemann. So sei die Zahl der Arbeitslosen mit ukrainischem Pass von 17 im Januar bis auf 517 im zurückliegenden Monat gestiegen. Insgesamt 74 der ukrainischen Arbeitslosen seien unter 25 Jahre alt. „Das erklärt auch den für diese Jahreszeit untypischen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit“, so Fahnemann.

Auch gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Arbeitslosigkeit. Im zurückliegenden Monat waren 344 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im November 2021. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte, vor einem Jahr lag sie noch bei 4,4 Prozent.

Weniger Jobangebote

Während im Vorjahr die für die Jahreszeit übliche Belebung am Arbeitsmarkt für eine sinkende Arbeitslosigkeit sorgte, reagieren Arbeitgeber aktuell teilweise verhaltener bei der Einstellung neuer Mitarbeiter, erklärt Fahnemann: „Der Ukraine-Krieg und die weltwirtschaftlichen Bedingungen führen dazu, dass manche Personalverantwortliche aktuell das vorhandene Personal halten, bei Neueinstellungen aber zurückhaltend sind.“ Dies zeige sich auch bei der Anzahl der neuen offenen Stellenangebote. Unternehmen und Verwaltungen meldeten im November 604 neue Jobangebote bei der Arbeitsagentur, 81 weniger als vor einem Jahr. Insgesamt standen Arbeitsuchenden und Arbeitslosen 3380 gemeldete Stellenangebote zur Verfügung, 128 weniger als im Oktober und 44 weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Laut Statistik waren im Baugewerbe und im Handel mehr Stellen zu besetzen als im vergangenen Jahr. Demgegenüber ging die Anzahl der gemeldeten Stellen in der Zeitarbeit spürbar zurück.