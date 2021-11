Unterrichtsausfall und geschlossene OP-Säle

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie Verdi rufen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes Beschäftigte dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Das hat Auswirkungen auf den Betrieb an der Uniklinik sowie an Schulen und Hochschulen.

Wie in der Vorwoche (Foto) streiken am Dienstag (15. November) erneut Beschäftigte des UKM für bessere Entlohnung und Arbeitsbedingungen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder rufen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie Verdi am Dienstag Lehrkräfte und Klinikmitarbeiter in Münster zum Warnstreik auf.

Die GEW erwarte mehrere Hundert Teilnehmer, mit Unterrichtsausfällen an den Schulen sei zu rechnen, sagte GEW-Geschäftsführer Carsten Peters auf Anfrage unserer Zeitung.

In NRW sind unter den 207.000 Lehrkräften rund 21 Prozent tarifbeschäftigt, also angestellt, nicht verbeamtet. Für diese Tarifbeschäftigten will die GEW für eine Laufzeit von zwölf Monaten fünf Prozent mehr Gehalt erreichen, mindestens aber 150 Euro.

Auswirkungen auf Klinikbetrieb

Verdi ruft zudem erneut Beschäftigte der Uniklinik Münster (UKM) dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Gewerkschaftssektretärin Susanne Scharrmann rechnet mit 300 Teilnehmern. Die Forderung: fünf Prozent mehr Gehalt oder mindestens 300 Euro monatlich.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatten UKM-Mitarbeiter gestreikt. Infolgedessen waren fünf Stationen geschlossen, nur acht von 42 OP-Sälen geöffnet, alle planbaren Operationen abgesagt worden. Wie schon in der Vorwoche hat der Streik auch diesmal Auswirkungen auf den Klinikbetrieb. Auf den Stationen, in den Ambulanzen und im OP-Bereich wird laut UKM-Meldung wieder im Wochenend- und Feiertagsbetrieb gearbeitet. Erneut müssten Stationen und OP-Säle geschlossen werden. Eine Notdienstvereinbarung mit Verdi stelle die Patientenversorgung aber zu jeder Zeit sicher.

Demonstrationszüge vereint am Prinzipalmarkt

Beide Gewerkschaften haben Demonstrationszüge durch Münster angekündigt. Die GEW-Demo soll um 10.45 Uhr von der Achtermannstraße zum Prinzipalmarkt ziehen, wo um etwa 11.20 Uhr die Abschlusskundgebung mit der Landesvorsitzenden Ayla Celik geplant ist. Die UKM-Beschäftigten treffen sich um 7.30 Uhr an der Domagkstraße. Um 10.30 Uhr startet ihr Demonstrationszug, der am Prinzipalmarkt zur GEW-Kundgebung stoßen soll.

Im Tarifstreit waren zwei Verhandlungsrunden für die bundesweit rund 1,1 Million Landesbeschäftigten ohne Ergebnis geblieben.