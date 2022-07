Unverhofft im Amt ihres Lebens

Zu Hause war Karin Reismann ihr Leben lang an der Ahr in Rheinland-Pfalz genauso wie an der Aa in Münster. Geboren in Münster, wuchs sie im Ahrtal auf, kehrte als erwachsene Frau wieder nach Münster zurück – und repräsentierte zwei Jahrzehnte lang die Stadt. Exakt ein Viertel ihres Lebens war Karin Reismann Bürgermeisterin Münsters. Am heutigen Mittwoch feiert sie ihren 80. Geburtstag – wieder im Ahrtal, wo sie in Hönningen ein kleines Ferienhaus besitzt.

