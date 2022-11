Ursachen, Diagnostik und Therapie im Visier

Diabetes mellitus, auch Zuckerkrankheit genannt, ist auch in Deutschland eine Volkskrankheit. Zahlreiche Folgeerkrankungen sind möglich. Worauf es bei Diabetes mellitus zu achten gilt, darum geht es in der nächsten Folge von „Alex Online“.

Dr. Kira Uphaus ist Chefärztin des Departments für Altersmedizin in der Raphaelsklinik.

Die Reihe „Alex Online“ geht am Mittwoch (30. November) um 18 Uhr in der Alexianer Waschküche, Bahnhofstraße 6, in die nächste Runde. Dr. Kira Uphaus, Fachärztin für Innere Medizin und Chefärztin des Departments für Altersmedizin der Raphaelsklinik, berichtet über Ursachen, Diagnostik und Therapie des Diabetes mellitus.

Diabetes mellitus, auch Zuckerkrankheit genannt, ist sehr häufig. In Deutschland leiden fast neun Millionen Menschen unter dieser Volkskrankheit, pro Tag kommen rund 1600 Neuerkrankungen hinzu. Diabetes kann zahlreiche Folgeerkrankungen nach sich ziehen wie Durchblutungsstörungen, Augenerkrankungen, Nierenschäden und ein deutlich erhöhtes Schlaganfall-Risiko. Um das Risiko zu verringern, ist medizinische Betreuung notwendig.

Die kostenlose Live-Übertragung kann sowohl vor Ort als auch im Internet auf der Seite www.alexonline-muenster.de verfolgt werden. Fragen zum Thema können anonym vorab per E-Mail an alexonline.ms@alexianer.de oder während der Übertragung über eine Chatfunktion gestellt werden. Anmeldungen für die Teilnahme vor Ort an alexonline.ms@alexianer.de.