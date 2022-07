Vainstream Rockfest geht in die zweite Runde

Unter anderen werden Fever 333, Bullet for My Valentine und abends die Broilers als Headliner spielen. Tickets gibt es noch an der Tageskasse.

In der vergangenen Woche feierten bereits 18.000 Besucher beim ersten, umjubelten Vainstream nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause. Unter anderem waren da die amerikanischen Punkrock-Legenden von The Offspring zu Gast, die in den Abendstunden einen fantastischen Auftritt hinlegten.