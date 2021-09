Nächstes Jahr wird am Hawerkamp doppelt gerockt

Zwei Mal wurden die Rockfans seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie enttäuscht. Im kommenden Jahr aber nun soll das Vainstream Rockfest endlich an den Hawerkamp in Münster zurückkehren – und zwar an gleich zwei Tagen mit über 60 Bands und insgesamt 40.000 Besuchern.

Gleich zwei Auflagen des Vainstream Rockfest sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Dabei wollte Veranstalter Kingstar Music eigentlich schon 2020 das fünfzehnjährige Bestehen des Festivals feiern. Für das kommende Jahr hat Kingstar Music nun gleich zwei Festivaltage angekündigt. An zwei Samstagen in Folge wird 2022 also am Hawerkamp gerockt. Zur bereits ausverkauften Veranstaltung am 25. Juni gesellt sich eine Woche später (2. Juli) ein sogenanntes Zwillingsfestival mit anderen, aber ebenfalls hochkarätigen Gruppen – unter anderen einer, die schon in diesem Sommer eigentlich in Münster hätte auftreten sollen.

Denn die Broilers führen das Line-up für die Veranstaltung am 2. Juli an, die unter Vainstream Rockfest 2022 I Weekend Two firmiert. Zuletzt musste ein bereits angekündigtes Konzert der Broilers in Münster aufgrund einer Herzmuskelentzündung von Sänger Sammy Amara abgesagt werden. Weiterhin werden unter anderem Bullet For My Valentine, Stick To Your Guns, Fever333 und Madsen an diesem Tag spielen.

Kaum Vainstream-Tickets storniert oder zurückgegeben

„Die Besucher haben uns zwei Jahre lang die Treue gehalten, es wurden kaum Tickets storniert oder zurückgegeben. Trotz aller Rückschläge sind wir einfach unfassbar dankbar, haben das Beste aus der Zeit gemacht und blicken mit großem Tatendrang in die Zukunft“, wird Tom Naber von Kingstar Music in einer Pressemitteilung des Veranstalters zitiert. Neben den Fans wolle man auch Dutzenden Dienstleistern, knapp 1000 Menschen der Festival-Crew, lokalen Unternehmen und der Heimatstadt Münster für die man ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor sei, etwas zurückgeben. Man sei gewappnet für den kulturellen Neustart, so Kingstar. Der Vorverkauf für den 2. Juli startet am Mittwoch (15. September) um 11 Uhr.

Das Line-up für das Vainstream Rockfest 2022

Line-up 25. Juni 2022 (ausverkauft): The Offspring, Sum41, Boysetsfire, Enter Shikari, Stick To Your Guns, Bury Tomorrow, Sondaschule, Silverstein, Lionheart, Of Mice & Men, Neck Deep, Powerflo, Any Given Day und viele mehr.

Line-up 2. Juli 2022: Broilers, Bullet For My Valentine, Stick To Your Guns, Fever333, Madsen, Thrice, Turnstile, Touché Amoré, Nasty, Ghostkid, Deez Nuts und viele mehr.