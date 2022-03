Verbände fordern am Aegidiitor mehr Platz für Fahrradfahrer

Am Aegidiitor soll der Verkehr neu sortiert werden. Die Interessenverbände ADFC, VCD und das Umweltforum haben sich jetzt zu den Plänen für die Umgestaltung geäußert.

ADFC, VCD und das Umweltforum haben sich in einer gemeinsamen Stellungnahme zu der Beschlussvorlage V/0062/2022 geäußert, die eine Verbesserung der Radverkehrsführung am Aegidiitor zum Ziel hat. Die Umwidmung der B 54 zur Kreisstraße und die beabsichtigte deutliche Reduzierung des Autoverkehrs am Stadtgraben, auf der Weseler Straße und im Innenstadtbereich sei stärker zu berücksichtigen, betonen die Interessensverbände.

Die Infrastruktur für die Rad-Verbindungen von der Promenade-Ost zur Adenauerallee und zur Bismarckallee müsse in viel höherem Maß dem dortigen hohen Radverkehrsanteilen gerecht werden. Die in der Beschlussvorlage favorisierte Variante ertüchtige nur den Bestand, gehe weder auf bereits eingeleitete Veränderungen und Planungen ein, noch werde sie den Klimazielen der Stadt gerecht.

"Radverkehr zukunftsgerecht entwickeln"

Sie werde über Jahre hinaus den Status quo zementieren und jedwede Entwicklung zu weniger motorisiertem Individualverkehr langfristig erschweren und verzögern, wenn nicht verhindern. Der Verkehrsraum müsse umverteilt werden – vom Auto zu Bus und Rad.

Wer mehr Radverkehr wünsche, müsse heute für die künftigen Radverkehrsmengen planen – entsprechend dem Leitziel des Radverkehrskonzepts Münster 2025: „Radverkehr zukunftsgerecht entwickeln, um mehr Radverkehr zu generieren“. Mit einer Reduzierung des Kfz-Verkehrs sei ein nennenswerter Ausweichverkehr in den Seitenstraßen nicht zu erwarten.

Kurze Wege für Räder

Die Planung für die Radverkehrsverbindung Promenade-Ost zur Adenauerallee und Bismarckallee schaffe zwar eine gradlinige Verbindung der Promenade Ost und West, werde damit den Radverkehrsströmen aber nicht gerecht. Der hohe Radverkehrsanteil müsse auch in der Ausgestaltung der Infrastruktur erkennbar sein, durch kurze Wege und geringe Reisezeitverluste.