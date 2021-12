Verbrechen in der Nachbarschaft

Den Verbrechen, die nicht in der anonymen Großstadt, sondern direkt nebenan passieren, widmet sich Philipp Fleiter in seinem Podcast und in seinem Live-Programm. Am 22. April (Freitag) steht er in der Halle Münsterland auf der Bühne.

Nach dem Erfolg seiner ersten Live-Auftritte im Herbst geht Philipp Fleiter auch im kommenden Jahr wieder auf Tour und bringt „True Crime“ in weitere Nachbarschaften in ganz Deutschland und erstmals auch in Österreich und der Schweiz. Am 22. April (Freitag) um 20 Uhr führt ihn seine Tour auf die Bühne der Halle Münsterland.

Radiojournalist berichtet über Hintergründe

Seit über zwei Jahren zählt der True-Crime-Podcast „Verbrechen von nebenan“ von und mit Philipp Fleiter zu den erfolgreichsten Audioformaten in Deutschland, heißt es in einer Presseinformation des Veranstalters. Der Radiojournalist berichtet darin über Verbrechen und ihre Hintergründe. Das Besondere: Viele dieser Fälle werden zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast besprochen.

Auch im Live-Programm widmet er sich den Verbrechen, die nicht in der anonymen Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Wenn beispielsweise die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter der Garage liegt, oder wenn ein kleines Mädchen plötzlich spurlos vom elterlichen Bauernhof verschwindet, sind das Fälle, die man nicht vergisst. Seine Hörer lieben vor allem seine Stimme und seine gründliche Recherche.

Erfolgreicher Podcast

Philipp Fleiter wurde in Ostwestfalen geboren und wollte als Kind am liebsten „Wetten, dass...?“ moderieren. Stattdessen landete er beim Radio und wurde dort direkt zum Experten für Kriminalität. Anfang 2019 startete er den Podcast „Verbrechen von nebenan“, der schnell zu einem der erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt geworden ist.

Seit Juli hat er eine eigene Fernsehshow bei Sky Deutschland, im Oktober erscheint sein erstes Buch im Goldmann-Verlag.

