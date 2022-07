So bewertet Pflegekraft Lisa Schlagheck die Einigung im Tarifstreit

In der Spitze haben laut Verdi 400 Mitarbeitende des Uniklinikums Münster zeitgleich gestreikt. Nach elf Wochen ist der Arbeitskampf beendet, eine Einigung erzielt. Lisa Schlagheck war betroffen und mitten drin in den Verhandlungen – und zieht jetzt Bilanz.

Für Lisa Schlagheck ging mit der Einigung auf einen Tarifvertrag Entlastung am Dienstag ein langes Kapitel zu Ende. Über ein Jahr hat die UKM-Pflegekraft viel Zeit, Arbeit und Herzblut für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen investiert. Sie saß von Anfang bis Ende mit am Verhandlungstisch in Köln, bis am Dienstag eine Einigung erzielt wurde.