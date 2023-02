Mülltonnen stehen an einer Straße. Wegen des Warnstreiks verzögert sich in Münster der Abfuhr der Mülltonnen.

Von dem für Dienstag (14. Februar) angekündigten ganztägigen Warnstreik der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes sind auch die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) betroffen. Die Abfuhr der Abfalltonnen fällt deshalb an diesem Tag in den Dienstagsrevieren, A und B (Innenstadt), sowie L (Hiltrup Mitte) und K (Hiltrup Ost), aus.

Die AWM kündigen in einer Pressemitteilung an, dass diese Touren nachgefahren werden. Bürgerinnen und Bürger in diesen Bezirken sollen die Tonnen deshalb an der Straße stehen lassen. Ausfallen wird nach Angaben der AWM auch die Straßenreinigung. Alle Recyclinghöfe und das Entsorgungszentrum bleiben geschlossen.

Das Hallenbad Hiltrup steht Badegästen zu den gewohnten Zeiten von 6.30 bis 22 Uhr zur Verfügung. Die Hallenbäder Mitte, Roxel und Wolbeck bleiben zu den gewohnten Zeiten für das Schul- und Vereinsbaden geöffnet.

Warnstreik trifft städtische Hallenbäder Foto: Wegen des angekündigten Warnstreiks der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes kommt es am Dienstag, 14. Februar, zu Einschränkungen im städtischen Bäderbetrieb. Das Hallenbad Ost bleibt ganztägig geschlossen. In Kinderhaus schließt das Hallenbad bereits ab 14.30 Uhr statt wie gewohnt um 22 Uhr. ...

Der Streik-Aufruf der Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst wirkt sich nicht auf die Abfuhr der Wertstofftonnen im Remondis-Gebiet aus, da Remondis ein privater Entsorger ist.

Sperrgut- und Grüngutabfuhr fallen ersatzlos aus

Die AWM weisen darauf hin, dass die Sperrgut- und Grüngutabfuhr, die am 14. Februar (zweiter Dienstag im Monat) anstehen würde, ersatzlos ausfallen muss. Alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diesen Abfall bis zum nächsten Termin (14. März) im Haus oder Keller zu lassen. Ab dem 15. Februar sind aber auch die Recyclinghöfe zu nutzen. Am 14. Februar bleiben diese, ebenso wie das Entsorgungszentrum, geschlossen. Eine Übersicht aller Standorte und Öffnungszeiten gibt es unter www.awm.muenster.de

Wegen des Streiks werden am Dienstag allein in den Innenstadtbezirken rund 10.000 Abfallbehälter stehen bleiben. „Wir bemühen uns, die Touren bis zum Ende der Woche nach zu fahren. Allerdings ist das nur im Rahmen der festgelegten Arbeitszeiten, das heißt parallel zu den regulären Touren, erlaubt. Überstunden dürfen in Folge von Ausfällen aufgrund eines Streiks nicht angeordnet werden“, sagt AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp.

Bürger aus den Abfuhrbezirken A, B, L und K haben aber gegen Vorlage des Personalausweises die Möglichkeit, Rest- und Bioabfall ab dem 15. Februar und bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin kostenfrei an den Recyclinghöfen abzugeben.

Bei Fragen steht der Kundenservice der AWM unter der Telefonnummer 0251/605253 zur Verfügung.