Vereine retten Gedenken zum Volkstrauertag

Nach Absage durch Bezirksbürgermeister in Handorf und Hiltrup

Vor dem Hiltruper Ehrenmal findet am Volkstrauertag eine Gedenkveranstaltung statt. Organisiert wird sie von den Vereinen.

Nach der Absage von zwei Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag in Hiltrup und in Handorf durch die dortigen Bezirksbürgermeister der Grünen haben sich örtliche Vereine ins Zeug geworfen. Jetzt findet das traditionelle Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt nach kon­troverser politischer Debatte doch noch in beiden Stadtteilen statt.