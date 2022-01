Vereins-Rauswurf hält 67-Jährigen nicht vom Basketball ab

Dem TSC Gievenbeck war Ricardo Villanueva Cruz zu alt - und verbot ihm, weiter mitzutrainieren. Mittlerweile hat er einen neuen Verein gefunden. Er beklagt in seinem Fall eine Altersdiskriminierung und betont die Integration, Toleranz und das verbindende Element des Sports.

Es war ein harter Schlag für den 67-jährigen Ricardo Villanueva Cruz im Juli 2021. Nach den Sommerferien und der langen Corona-Pause ging er wie gewohnt zum Basketball-Training. Seit dem 13 Lebensjahr wirft er mit Passion Körbe – die vergangenen 20 Jahre beim TSC Gievenbeck, einem der größten Sportvereine in Münster. Doch kurz nachdem er in der Halle erschienen war, sagte ihm einer junger Trainer, er dürfe nicht mehr am Training der ersten Herrenmannschaft teilnehmen. Er sei zu alt, das Verletzungsrisiko zu hoch.