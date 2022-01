Verkauf von Panini-Album aus Münster startet

Schon vor Jahren entstand bei Chris Brinkhaus (46), Mike Schmitz (40) und Christian Wasmuth (43) die Idee, ein eigenes Panini-Album für Münster zu kreieren. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wurde die Arbeit daran konkreter. Unserem Redakteur hatten die drei Münsteraner schon vor Monaten von den Vorbereitungen berichtet.

Als nun die ersten fertigen Hefte und Sammelbilder am 13. Januar in Münster ankamen, nur wenige Tage vor dem Verkaufsstart in der WN-Geschäftsstelle am Picassoplatz (Freitag, 21. Januar) sowie dem offiziellen Start (25. Januar), traf unser Redakteur wieder auf das Trio und fragte nach – so gut das eben geht, wenn drei erwachsene Männer Tütchen aufreißen und ihre Sticker bestaunen.

Wie groß ist die Freude, wenn Ihr nun die fertigen Hefte und Sticker auf dem Tisch liegen habt?

Brinkhaus: Die Freude ist tatsächlich unfassbar groß. Es war ein super Moment, als wir den Anruf bekommen haben, das alles heile und unversehrt angekommen ist. Wir haben uns sofort alle auf den Weg zu unserem Grossisten gemacht.

Und, wie war der erste Eindruck, ist es so geworden, wie Ihr es Euch vorgestellt habt?

Wasmuth: Absolut. Ich muss zugeben, ich habe die vergangene Nacht unruhig geschlafen, weil ich mich so auf den Moment gefreut habe, das Album in der Hand zu halten.

Brinkhaus: Es ist einfach etwas anderes, als das Album am Rechner zu sehen oder ausgedruckte Seiten an der Wand hängen zu haben. Um ehrlich zu sein, wir konnten kaum noch abwarten, als wir die Paletten vor uns gesehen haben.

Münster: lebenswerteste Stadt, über 300.000 Einwohner und unzählige Attraktionen – wie schafft man es da, die Stadt auf 258 Stickern unterzubringen?

Wasmuth: Das war in der Tat extrem schwierig. Wir haben die verschiedenen Kategorien, nach denen die Bilder unterteilt sind, immer mal wieder verworfen oder neu gestaltet, immerhin hatten wir den Anspruch, für jede Kategorie ein eigenes, tolles Design zu erstellen. Und dann muss man auf der Seite ja auch noch zwölf, 13 oder 14 Sticker unterbringen. Da ging schon mitunter das wilde Sticker-Geschiebe los – und die Diskussionen über jeden einzelnen Sticker. Wir hatten eine große Wand mit vielen Post-its (lacht). Aber man hat bei der Recherche auch viel Neues über die Stadt gelernt. Und genau das wollen wir auch: Den Ur-Münsteranern noch etwas von ihrer Stadt zeigen, was sie noch nicht kennen. Ein gutes Beispiel ist Songtexterin Edith Jeske. Die ist der Öffentlichkeit weitgehend nicht bekannt und hat sich sehr darüber gefreut, einen Sticker zu bekommen. Aber wenn man ihren Werdegang liest, denkt man nur: Wow, eine wirklich eindrucksvolle Münsteranerin.

Wie viel Arbeit habt Ihr in das Album gesteckt?

Wasmuth: Einen Stundenlohn sollten wir besser nicht ausrechnen. Es war auch ganz unterschiedlich. Bei einigen Stickern war es kompliziert, bei anderen dachten wir, es wird kompliziert, war es dann aber nicht. Bestes Beispiel ist Ute Lemper.

Brinkhaus: Ute Lemper hat Minuten nach meiner Anfrage reagiert und uns geschrieben, dass sie Panini gar nicht kenne. Unter ihrer Mail stand, „schöne Grüße, Ute“. Mein erster Gedanke war, dass sie vielleicht eine Assistentin hat, die auch Ute heißt (lacht). War aber nicht so, wir haben ein bisschen hin- oder hergeschrieben und schließlich durften wir uns Fotos herunterladen. Ein ganz unkomplizierter Kontakt.

Habt ihr persönlich einen Lieblingssticker?

Schmitz: Die Preußen-Seite natürlich.

Wasmuth: Bei mir sind es zwei Sticker. Einmal Onkel Willi, weil er ein besonderes Original der Stadt war. Und ich finde den Sticker vom Museum Pablo Picasso sehr schön.

Brinkhaus: Bei mir ist es der Tatort-Sticker, auch weil ich viel Zeit investiert habe, damit das klappt. Die ganzen Freigaben waren nicht ganz unaufwendig. Und natürlich der Sticker von uns, wann kommt man schon mal sonst in ein Panini-Album?

Könnt Ihr Euch noch an das Panini-Album erinnern, dass Euch in urer Jugend geprägt hat?

Schmitz: 1988 bei der Fußball-EM im eigenen Land, die ja bekanntlich nicht gut ausgegangen ist. Da war ich sieben Jahre alt. Danach dann natürlich bei der glorreichen WM 1990. Da ist man wirklich jeden Tag zum Kiosk getigert, um sich ein oder zwei Tütchen zu holen.

Es gab früher schon immer besondere Sticker, bei der Bundesliga-Version waren es etwa die glitzernden Vereinswappen. Gibt es im Münster-Album solche Sticker auch?

Wasmuth: Es gibt 24 Glitzersticker, die man beim Blick in das leere Album aber noch nicht erkennt. Ich verrate schon mal, dass etwa das Stadtwappen und der Preußen-Adler Glitzer-Sticker sind.

Gibt es weitere Besonderheiten?

Brinkhaus: Es gibt einen Gold-Sticker. Den gibt es unter den drei Millionen Stickern der ersten Auflage aber nur ein Mal. Das ist ein 5000-Euro-Warengutschein für ein Fahrrad der Marke Cannondale.

Wann und wo wird es die Bilder und das Album zu kaufen geben?

Wasmuth: Ab dem 21. Januar bei ausgewählten Partnern, am 25. Januar ist der offizielle Verkaufsstart. Ab dann ist das Album eigentlich überall zu haben, wo es Zeitschriften gibt, zudem in allen Krimphove-Filialen.

Schmitz: Alle Verkaufsstellen und weitere Informationen gibt es unter www.muenster-sammelt. de. Ganz coronakonform kann man sich das Heft auch online bestellen.