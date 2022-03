Verkehr am Aegidiitor wird neu sortiert

Am Aegidiitor wird der Verkehr neu sortiert. Der Promenaden-Radweg soll begradigt werden. Die Stadtverwaltung spricht sich außerdem für eine weitere Ampel aus.

An der Kreuzung Promenade/Aegidiitor soll nach den Plänen der Stadt eine weitere Ampel aufgestellt werden.

Am Aegidiitor sollen noch in diesem Jahr die Bauarbeiten für ein Wohn- und Geschäftshaus starten. Dies nimmt die Stadt zum Anlass, auch den Verkehrsknotenpunkt neu zu gestalten. Der Bereich soll sicherer, der Geh- und Radweg über die an dieser Stelle von der Aegidiistraße und dem Stadtgraben unterbrochene Promenade optimiert werden.