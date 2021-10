Verkehrsversuch am Neubrückentor wird beendet

Seit dem 2. August hat der Radverkehr an der Kreuzung Promenade/Neubrückentor/Kanalstraße Vorfahrt. Radfahrerinnen und Radfahrern können seitde ohne Halt auf der Promenade fahren. Der Auto-, Rad- und Fußverkehr entlang der Straße Neubrückentor muss die Vorfahrt auf der Promenade beachten.

Straßenverkehrsbehörde, Polizei, Stadtwerke und das Amt für Mobilität und Tiefbau haben die aktuelle Situation erneut bewertet - mit dem Ergebnis, dass der Verkehrsversuch beendet werden soll. Das hat die Stadt am Dienstagmittag bekanntgegeben.

Verkehrsversuch endet in den Herbstferien

"Der Rückbau in den Altzustand wird in den Herbstferien erfolgen", teilt die Stadt mit. So wie auch der Start des Versuchs bewusst in die Sommerferienzeit gelegt worden sei, werde die verkehrsärmere Zeit in den Herbstferien genutzt, um den Verkehrsteilnehmern eine sachte Rückgewöhnung zu ermöglichen.

Das höhere Verkehrsaufkommen im Herbst sorgt nach Angaben der Stadt aktuell für Rückstaus auf der Kanalstraße. Wie es in der Mitteilung heißt, sei in den vergangenen Tagen erkennbar gewesen, dass Radfahrer und E-Scooter-Fahrer aufgrund dieses Rückstaus verstärkt den Gehweg oder die Gegenfahrbahn nutzen. Beschwerden über diese Verkehrsverstöße haben Polizei und Stadtverwaltung in den vergangenen Tagen vermehrt erreicht. Insbesondere Fußgängerinnen und Fußgänger gaben an, sich gefährdet zu fühlen. Mehrere Überwachungsaktionen der Polizei haben diese Verstöße bestätigt. "Beobachtet werden konnte dabei zudem, dass zahlreiche Radfahrer ohne vorgeschriebene Beleuchtung die Straße querten", heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Verkehrsteilnehmer gewöhnen sich nicht an neue Regel

Die Stadtverwaltung hatte bereits während des Verkehrsversuches Veränderungen an der Beleuchtung an Promenadenquerung vorgenommen und die Erkennbarkeit der neuen Verkehrsregelung erhöht.

Trotz dieser Maßnahmen sei zu beobachten gewesen, dass sich die Verkehrsteilnehmer auch nach nunmehr fast neunwöchiger Laufzeit noch nicht vollständig an die veränderte Vorfahrtsregelung gewöhnt hatten. "Bei den meisten Verkehrsteilnehmern ist weiterhin deren Vorsicht bei der Annäherung an die neue Kreuzungssituation wahrnehmbar, sowohl auf der Straße wie auf der Promenade", teilt die Stadt mit. Ebenso sei vermehrt individuelles Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer beobachtet worden.

Lange Wartezeiten für Busse

Die seit Beginn des Versuches umgeleiteten Buslinien 6, 8 und N82 sind nach Abschluss des Verkehrsversuches in der Hörsterstraße am 25. September auf die Kanalstraße zurückgekehrt. Wie die Stadt berichtet, sei schon nach wenigen Tagen erkennbar, dass Fahrzeitverlängerungen insbesondere in der Hauptverkehrszeit von 7 bis 8 Uhr am Morgen eintreten. Busse müssten aufgrund des querendenden Radverkehrs länger als sonst üblich warten.

Die Fortführung der geänderten Vorfahrtsregelung wäre nach Angaben der Stadt nur mit weitreichenden und innerhalb eines Versuchs nicht umsetzbaren baulichen Maßnahmen möglich gewesen.