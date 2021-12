Verkehrsversuch: ISG hat viele Fragen

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel sieht eine Fortsetzung des Verkehrsversuches vor dem Hauptbahnhof kritisch. „Die zwischenzeitliche Verlängerung und die Zukunft des Verkehrsversuchs (bleiben) ein Vorhaben mit vielen Unbekannten“, heißt es in einem Schreiben an die Verwaltung, das unserer Zeitung vorliegt. Bereits im September habe die ISG „aufgrund nicht erkennbarer und überzeugender Mehrwerte“ einen Abbruch gefordert. Eine entsprechende Stellungnahme an Verwaltung und Politik sei unbeantwortet geblieben.

