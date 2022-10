Neuer Verkehrsversuch an der Weseler Straße

An der Weseler Straße haben die Aufbauarbeiten für einen neuen Verkehrsversuch begonnen. Der Busverkehr soll beschleunigt werden. Start des Pilotprojekts ist bereits in wenigen Tagen.

An der Weseler Straße werden seit Dienstag provisorische Ampelanlagen installiert.

An der Weseler Straße sind die Aufbauarbeiten für ein Pilotprojekt von Stadt Münster und RWTH Aachen zur Erprobung einer verkehrsabhängigen Ampelschaltung angelaufen. An den Kreuzungen Weseler Straße/Moltkestraße und Weseler Straße/Geiststraße werden seit Dienstag provisorische Ampeln installiert, die helfen sollen, dass der Busverkehr in Richtung Innenstadt schneller vorankommt.