Verlängerung für das Primus-Modell

Die vom ersten bis zum zehnten Schuljahr durchlaufende Primus-Schule in Berg Fidel und im Geistviertel arbeitet bisher als Modellschule auf Zeit. Jetzt aber kommen aus dem Schulministerium positive Signale für eine Verlängerung.

Nach dem jetzigen Stand der Dinge wäre zum übernächsten Schuljahr Schluss mit der Aufnahme von Erstklässlern in der Primus-Modellschule in Berg Fidel. Auf zehn Jahre wurde die Genehmigung des Versuchs vom damaligen NRW-Schulministerium befristet. Und zwischendurch – die Landesregierung wechselte bekanntlich von Rot-Grün zu Schwarz-Gelb – sah es so aus, als könnte es beim zehnjährigen Versuch bleiben.