Verteidiger: Encrochat-Daten nicht nutzbar

Immer wieder sucht der Angeklagte zwischendurch Blickkontakt zu seinen Freunden und seiner Ehefrau, die im Zuschauerbereich Platz genommen haben. Ab und an huscht dann ein Grinsen über sein Gesicht. Dabei wiegen die Vorwürfe schwer. Der 30-jährige Münsteraner muss sich vor der dritten Großen Strafkammer des Landgerichts wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen verantworten, weil er nach Überzeugung des Staatsanwalts 43 Kilogramm Marihuana von zwei Münsteranern erworben hat, die in einem weiteren Prozess vor Gericht stehen. Der Angeklagte bestreitet indes die Vorwürfe.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch