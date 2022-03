Verurteilter Mörder aus den Niederlanden überstellt worden

Nach seiner Flucht aus Münster kurz vor Weihnachten haben niederländische Beamte den verurteilten Mörder Ralf H. am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert. An der Grenze übergaben sie den Häftling an ihre deutschen Kollegen.

Nach Informationen unserer Zeitung kehrte der 56-Jährige in Goch bei Kleve nach Deutschland zurück. Von dort sei er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch. In den kommenden Tagen werde er dann in ein Gefängnis im Bereich des Landgerichts Dortmund „verschubt“. Welches Gefängnis das sein wird, sagte der Sprecher gegenüber unserer Zeitung nicht. Dort soll H. seine lebenslange Haftstrafe verbüßen.

Ralf H. war im Januar 2021 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 16-jährigen Nicole Schalla zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 56-Jährige hatte sich im Dezember kurz vor seinem Gang ins Gefängnis in Münster-Gremmendorf von einer gerichtlich angeordneten Fußfessel befreit und war mit seiner Lebensgefährtin aus Münster geflüchtet. Mit Hilfe von Zielfahndern des Landeskriminalamtes fasste ihn die Polizei kurz vor Weihnachten in einer Wohnung in Enschede. H. hatte sich dort schon vor seiner Flucht öfter aufgehalten.

Mordfall Nicole Schalla

Eine Hautschuppe, die auf der Leiche des Mädchens gefunden worden war, hatte die Ermittler 2018 auf die Spur des mehrfach vorbestraften Mannes gebracht - 25 Jahre, nachdem er die Schülerin aus sexuellen Motiven in einem Dortmunder Vorort überfallen und erwürgt hatte.