Verurteilter Mörder in Enschede festgenommen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der Mörder der 16-jährigen Nicole Schalla in den Niederlanden festgenommen worden. Hinweise hatten ergeben, dass sich der Gesuchte in einer Wohnung in Enschede aufhalten könnte.

Der seit Dienstagabend (21.12.) flüchtige 56-jährige Ralf Hörstemeier ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24.12., 00:15 Uhr) in Enschede in den Niederlanden festgenommen worden, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Münster.

Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise darauf, dass sich der Gesuchte in einer Wohnung in Enschede aufhalten könnte. Dieser Verdacht erhärtete sich durch die Auswertung der Standortdaten, die durch die "elektronische Fußfessel" erlangt werden konnten. Zudem fanden die Ermittler einige hundert Meter entfernt von der ermittelten Anschrift eines der beiden Fahrzeuge, welches auf die Verlobte des 56-Jährigen zugelassen ist.

Unter Einbindung der Zielfahndung des Landeskriminalamtes NRW wurde die ermittelte Wohnanschrift durch Kräfte der niederländischen Polizei aufgesucht.

In der Wohnung trafen die niederländischen Polizisten sowohl den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Ralf Hörstemeier, als auch seine 54-jährige Lebensgefährtin an. Der 56-Jährige wurde festgenommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Ermittlungen gegen seine Verlobte dauern an.