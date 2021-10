Verwirrung an der Promenade

Wer hat hier eigentlich Vorfahrt? Am Tag nach dem Ende des Verkehrsversuches sind die Verhältnisse an der Promenade nicht ganz klar: Viele Radfahrer fahren ungerührt durch, viele Autofahrer gewähren freiwillig Vorfahrt – während Fußgänger auf dem Zebrastreifen am wenigsten beachtet werden.

Die Verwirrung ist vollkommen. Wer sich am Montagmittag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr der Kreuzung Kanalstraße/Promenade am Neubrückentor nähert – im Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuß, egal –, kommt offensichtlich ins Grübeln. Wer darf zuerst? Das ist ungünstig, denn zum Grübeln lässt der Verkehrsfluss eigentlich keine Zeit. Und so kommt es am helllichten Tag dutzendfach zu brenzligen Situationen. Ein Glück nur, dass in dieser Stunde nichts passiert ist.