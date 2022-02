Verwirrung um neue Haltstelle

Die Buslinie 18 soll in Wolbeck künftig durch das Wohngebiet Wolbeck-Nord fahren. Doch wo genau soll die neue Bushaltestelle dafür entstehen? Das war nun Thema in der Bezirksvertretung Südost.

In der Nähe der Grundschule Wolbeck-Nord entsteht eine neue Bushaltestelle für die Linie 18.

Die Buslinie 18 soll in Zukunft durch das Wohngebiet Wolbeck-Nord fahren. Abgesegnet haben das die Bezirksvertretung Südost und der Rat der Stadt Münster. Verwirrung gab es allerdings darüber, wo die neu zu errichtende Bushaltestelle an der Grundschule Wolbeck-Nord nun genau entstehen soll.

Wie berichtet hatte die SPD in der Bezirksvertretung Südost angeregt, diese Haltestelle besser am Grenkuhlenweg zu bauen. An der Middeler Straße sei zu wenig Platz. Gegenüber der Grundschule gibt es nur einen etwa 50 Zentimeter breiten Pflasterstreifen. „Das ist zu gefährlich“, lautete das Argument der SPD. Die Anregung wurde von der BV mehrheitlich auf den Weg gebracht.

„Haltestelle wird richtig ausgebaut“

Der Rat der Stadt Münster hat diese Anregung dann allerdings nicht aufgegriffen. Warum? Für diese Änderung hätte der Bebauungsplan umständlich geändert werden müssen, erläuterte Ratsherr Martin Peitzmeier, der im Verkehrsausschuss vertreten ist. Er stellte allerdings in Aussicht: „Die Haltestelle wird richtig ausgebaut, es bleibt nicht bei diesen 50 Zentimetern.“

Das hätte das Tiefbauamt der Stadt Münster doch auch gleich sagen können, ärgerten sich die Grünen. „Die haben in der Sitzung der Bezirksvertretung offenbar nicht richtig geschaltet“, vermutet Peitzmeier. „Wir haben offenbar weniger Informationen bekommen als der Stadtrat“, beschwerte sich Sabine Metzler, SPD-Fraktionsvorsitzende der Bezirksvertretung Südost.