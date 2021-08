„Very british“ im Gras

Man kann über die Briten denken, was man will. Aber man kann ihnen nicht nachsagen, dass sie keinen Stil hätten. Bei der zehnten Auflage von „The Britnic – the picnic“ am Sonntag (15. August) können Interessierte wieder ganz stilecht Kultur und Kulinarik genießen.

Zehnte Auflage von „The Britnic“ am Sonntag

Am Sonntag kann an der Westfälischen Schule für Musik wieder auf britische Art kulturell und kulinarisch geschlemmt werden.

Wer einmal bei den Opernfestspielen in Glyndebourne oder beim Hampton Court Palace Musikfestival dabei war, wird die entspannte Picknick-Pausen-Atmosphäre genossen haben. Das ungewöhnliche Nebeneinander von künstlerischen und kulinarischen Genüssen verdichten sich dort zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die Parkkulisse hinter der Westfälischen Schule für Musik bietet da den richtigen Rahmen, um auch in Münster eine sommerliche Familienkulturveranstaltung anzubieten – mit der zehnten Auflage von „The Britnic – the picnic“, die am Sonntag (15. August) von 11 bis 15 Uhr über die Bühne respektive die Decke geht.

Lesungen, Theater und Musik

„The Britnic – the picnic“ ist ein Kulturpicknick mit britisch inspiriertem Programm. Englische Lesungen, Theaterszenen, Konzerte und andere künstlerische Kabinettstückchen werden an der Himmelreichallee angeboten, dazu bringt man seine eigene Decke, einen gut gepackten Picknickkorb und Freunde mit und lässt es sich gut gehen, wie es in der Ankündigung heißt.

Der „The Britnic Tweed Ride“ startet bereits um 10 Uhr vor dem Schloss. Jury und Publikum bewerten im Ziel das Outfit der Teilnehmer. Foto: Wilm Weppelmann

Mit von der künstlerischen Partie sind Dudelsack-Spieler Klaus Oestreich, der A-cappella-Chor Alien Riders und Türmerin Martje Saljé im Duo mit Freddy. Selbstverständlich muss das Wetter mitspielen, aber da sieht es laut aktuellen Prognosen ja überhaupt nicht nach „typisch britisch“ mit Nieselregen und kühlen Temperaturen aus.

Das Programm ist übrigens komplett frei zugänglich (keine Anmeldung, Registrierung erfolgt vor Ort) und kostenlos und darüber hinaus für einen guten Zweck. Die Organisation übernimmt der Verein „Kulturgrün“ mit Kreativpartner Wilm Weppelmann, der aus seiner Begeisterung für die britische Kulturlandschaft keinen Hehl macht, wie es weiter heißt.

Wilm Weppelmann macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung für die britische Kulturlandschaft. Foto: Wilm Weppelmann

Das ist aber noch nicht alles: Der Backwettbewerb „Cup Cake Contest 2021“ lädt im Vorfeld zum kreativen Backen ein. Die Teilnehmer backen und dekorieren zwölf Cupcakes (eine Backform) und bringen ihre kleinen, süßen Backfantasien bis 11.30 Uhr zum „Britnic“. Zwei Cupcakes gehen in die Bewertung, zehn werden zugunsten eines guten Zwecks verkauft. Nette Preise locken.

Noch früher dran sind die Teilnehmer des „The Britnic Tweed Ride“: Über die Promenade vor dem Schloss und den Prinzipalmarkt geht es für Rad-Flaneure mit antikem Rad und in Chic ab 10 Uhr zur Himmelreichallee. Dort bewerten Jury und Publikum das Outfit. Anmeldung für Mitfahrer unter: