Viele Clubs in Münster machen wieder auf - aber nicht alle

Die Clubs dürfen wieder öffnen. Schon am Freitagabend (4. März) kann in einigen Clubs der Stadt wieder getanzt werden. Allerdings gibt es ein paar Regeln, die es zu beachten gilt.

Auch viele Clubs in Münster werden am Freitag (4. März) wieder öffnen.

Ein paar Getränke bei lauter Musik und tiefen Bässen mit Blick auf feiernde Mitmenschen, am Rande der Tanzfläche ein verträumter Flirt oder einfach stundenlang bis zur Ekstase durchtanzen – all das war in den vergangenen Monaten nicht möglich. Doch damit ist es nun vorbei, ab Freitag (4. März) dürfen die Clubs wieder öffnen. Allerdings werden noch längst nicht alle Clubs am ersten Wochenende wieder Gäste empfangen.