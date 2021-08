Viele Spenden helfen beim Bau

Aufbruch durch Abbruch: Der Trümmerhaufen am Düesbergweg, vor dem sich am Donnerstagvormittag über ein Dutzend gut gelaunter Menschen trafen, ist für die Kinder- und Jugendmedizin des Clemenshospitals ein Start in bessere Zeiten. Hier, wo neben der evangelischen Gnadenkirche das bereits entkernte ehemalige Pfarrhaus steht, kann nun das Pelikanhaus neu gebaut werden. In ihm können Familienangehörige schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher, die im Clemenshospital behandelt werden, wohnen und immer so immer in der Nähe sein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch