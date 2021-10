Vielseitige Klangbilder im LWL-Museum

Österreich ist Gastland des laufenden Münsterland-Festivals. Im vollen Foyer des LWL-Kunstmuseums fand vor 150 begeisterten Zuschauern das erste münsterische Konzert statt. Hier trat die Wiener Gruppe 5K HD unplugged auf. Sie sorgte bei ihrer Münster-Premiere für ein besonderes Klangerlebnis.

Schon zehn Jahre kooperiert das Festival mit dem LWL-Kunstmuseum. Zu Beginn begrüßten Festivalleitung Christine Sörries und Lars Krolik die Zuhörer und stellten die Künstler kurz vor. Die Gruppe begann mit ruhigen Pianoklängen, bevor sich Cello, Trompete und Schlagzeug dazu mischten und die poetische, ausdrucksstarke Stimme von Mira Lu Kovacs.

Besondere Klänge in einem besonderen Raum

Sie sang auf Englisch, sie summte im Duett mit den Trompetenklängen dazu tanzte sie ihre Musik – mal minimalistisch mit Händen, mal mit ganzem Körper. Zwischendurch setzte sie sich auf die Bühne, um den Musikern und ihren Soloeinlagen die Aufmerksamkeit zu überlassen. Kovacs verzauberte mit ihrem Gesang und ihrer Performance. Dann wieder rüttelten Klänge, Lichteffekte und Lautstärke das Publikum aus ihren Träumen wach, wie ein Appell, bevor der nächste Mix aus Pop, Jazz, Balladen wieder in neue Klangwelten entführte.

An dem Abend traten die Musiker unplugged auf, mit Flügel (Benny Omerzell) und Kontrabass (Manu Mayr), wo sonst mehr Elektronik zum Sound beitragen. Doch Martin Eberle entlockte so seiner Trompete Töne, die wie aus einer Effektmaschine anmuteten. Der Schlagzeuger Andi Lettner sorgte für das rhythmische Korsett, präzise Einsätze, auf die Sekunde, auf den Ton genau, was wie Improvisation erschien, waren durchgetaktete Kompositionen. Kovacs war begeistert von der Höhe des Raumes und seinen besonderen Lichtverhältnissen. Auch Ton- und Beleuchtungstechnikern sprach die Sängerin ihren Dank aus.

Das Publikum teilte die Begeisterung. Zum Schluss gab es Standing Ovations und zwei Zugaben. Zwei Zeichner hielten während des Konzerts ihre Eindrücke fest und präsentierten diese beim Ausgang dem Publikum.