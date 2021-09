Vier Jahre Haft für einen Drogendealer aus Herten: Das Urteil wäre wohl höher ausgefallen, doch der Angeklagte gewährte mit seiner Aussage Einblicke in die Arbeit eines münsterischen Drogenhändlerrings.

Was die Beteuerungen in seinem Schlusswort wert sind, wird die Zukunft zeigen. Jedenfalls erklärte der 34-jährige Drogenhändler, er wolle wieder einem normalen Leben nachkommen. Die Vergangenheit tue ihm sehr leid, sagte der Mann aus Herten. In dieser hatte der Sonnenstudio-Betreiber einen schwunghaften Handel vornehmlich mit Marihuana betrieben – im Kilogramm-Bereich.