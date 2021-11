Virus verbreitet sich gerade vor allem unter Jüngeren

Die vierte Welle, Impfdurchbrüche und Übertragungen durch Geimpfte: Dr. Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des Gesundheitsamtes Münster, nimmt zu aktuellen Fragen in der pandemischen Lage Stellung.

Was genau ist ein Impfdurchbruch?

Schulze Kalthoff: Alle in der EU zugelassenen Impfstoffe bieten nach derzeitigem Kenntnisstand einen guten Schutz vor Covid-19. Da jedoch kein Impfstoff einen 100-prozentigen Schutz vor Infektion bietet, kann es in manchen Fällen trotz vollständiger Impfung zu einer Covid-19-Erkrankung kommen. Ein Impfdurchbruch liegt vor, wenn bei einer vollständig geimpften Person eine bestätigte SARS-CoV-2 Infektion mit Symptomatik festgestellt wird. Infektionsfälle unter Geimpften, die keine Symptomatik aufweisen, werden nicht als Impfdurchbruch bezeichnet. Mit steigender Impfquote ist aus statistischen Gründen auch ein steigender Anteil Geimpfter unter den Infektionsfällen zu erwarten – was jedoch kein Hinweis auf eine mangelhafte Wirksamkeit der Impfstoffe ist.

Wann besteht das größtmögliche Risiko, sich trotz Impfung zu infizieren?

Schulze Kalthoff: Unabhängig vom Impfstofftyp und der Virusvariante variiert der Impfschutz unter anderem in Abhängigkeit von Alter, Vorerkrankungen und Zeitpunkt der letztmaligen Impfung. Im höheren Alter fällt die Immunantwort nach der Impfung geringer aus als bei jüngeren Personen. Zudem sind zahlreiche Vorerkrankungen und auch die Einnahme bestimmter Medikamente mit einer verringerten Wirksamkeit der Impfung verbunden. Für bestimmte Alters- und Personengruppen werden daher Auffrischimpfungen empfohlen, die frühestens nach sechs Monaten angeboten werden sollen.

Wie groß ist die Gefahr, trotz einer Impfung schwerer an Covid-19 zu erkranken?

Schulze Kalthoff: Aktuell steigt die Grundimmunität in der Bevölkerung durch Impfungen und erfolgte Infektionen an. Insbesondere die Menschen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, sind zum großen Teil durch Impfungen geschützt. Derzeit verbreitet sich das Virus vor allem in jüngeren Altersgruppen, die zwar in der Regel seltener schwer an Corona erkranken, allerdings trotzdem nicht von schweren Verläufen ganz ausgenommen sind. Das bedeutet, dass – wenn mehr jüngere Menschen betroffen sind – etwas höhere Inzidenzen nicht automatisch zu vielen Krankenhauseinweisungen führen und das Gesundheitssystem nicht sofort an seine Grenzen stößt. Die Bedeutung der Sieben-Tage-Inzidenz nimmt damit ab, die Bedeutung der Indikatoren Hospitalisierungen und Intensivstations-Behandlungen nimmt zu.

Geimpfte können auch andere Geimpfte infizieren – worauf ist zu achten?

Schulze Kalthoff: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter sich infiziert, ist gegenüber einem Nichtgeimpften verringert. Auch das Risiko einer Virusübertragung durch Geimpfte an Andere ist deutlich vermindert. Das Risiko, das Virus möglicherweise auch unbemerkt an andere Menschen zu übertragen, muss durch das Einhalten der Infektionsschutzmaßnahmen zusätzlich reduziert werden. Daher empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) auch nach Impfung die allgemein empfohlenen Schutzmaßnahmen (Alltagsmasken, Hygieneregeln, Abstandhalten, Lüften) weiterhin einzuhalten.

Wie das Virus über Münster kam Seit dem 26. Februar des vergangenen Jahres hat das Coronavirus auch Münster fest im Griff. Eine Chronologie von den ersten Empfehlungen zur Infektionshygiene bis zur Eröffnung des Impfzentrums in der Halle Münsterland. Foto: colourbox.de 26. Februar 2020: Stadt Münster veröffentlicht Empfehlungen zur Infektionshygiene Foto: colourbox.de 27. Februar 2020: Vorab-Ankündigung eines Corona-Krisenstabs Foto: Martin Kalitschke 29. Februar 2020: Erste registrierte Corona-Infektion in Münster Foto: colourbox.de 2. März 2020: Erste Sitzung des Krisenstabs Foto: Matthias Ahlke 2. März 2020: Transparenzoffensive der Stadt gestartet (Web) Foto: Screenshot 2. März 2020: Systematische Umwidmung von normalen Krankenhausbetten in "Corona-Betten" gestartet Foto: dpa 4. März 2020: Erste Kita präventiv geschlossen Foto: Matthias Ahlke 5. März 2020: Erste Schule präventiv geschlossen Foto: Matthias Ahlke 10. März 2020: Send-Absage Foto: Matthias Ahlke 13. März 2020: Stadt untersagt Club- und Tanzveranstaltungen Foto: colourbox.de 14. März 2020: Ankauf von 500.000 Materialien zum Schutz v.a. in systemrelevanten Einrichtungen Foto: colourbox.de 16. März 2020: Land schließt alle Schulen und Kitas Foto: dpa 18. März 2020: Lockdown – Allgemeinverfügung der Stadt zur Schließung von Einrichtungen, Geschäften, Lokalen, Sportanlagen, Kultureinrichtungen usw. sowie Verbot von Veranstaltungen; sukzessive verschärfte Auflagen am Wochenmarkt, der aber dauerhaft erhalten bleibt Foto: Klaus Meyer 26. März 2020: Erster Corona-Todesfall in Münster Foto: dpa 26. März 2020: Therapiezentrum mit KVWL in Uppenberg-Schule eingerichtet Foto: Katrin Jünemann 30. März 2020: Einrichtung einer "Kommunalen Krankenhilfe-Einrichtung" im DRK-Institut, Sperlichstraße, zur Entlastung von Krankenhäusern Foto: Matthias Ahlke 31. März 2020: zwei Anlauf- und Versorgungsstellen für wohnungslose Menschen Foto: Presseamt Münster 14. April 2020: "Münsters gute Naht" – Masken-Aktion mit Kirchen und Apothekerkammer Foto: dpa 20. April 2020: Münster führt als erste Großstadt in NRW die Maskenpflicht ein; später zieht Landesregierung mit allgemeiner Maskenpflicht nach; parallel laufen erste Lockerungen an Foto: Oliver Werner 30. April 2020: Gastro-Gipfel und andere Maßnahmen zur Dämpfung wirtschaftlicher und kultureller Folgeschäden Foto: Oliver Werner 11. Mai 2020: Entscheidung, Erntehelfer/innen auf drei Bauernhöfen zu testen Foto: Peter Steffen/dpa 10. Juni 2020: 41. und vorerst letzte Sitzung des Krisenstabes Foto: Stadt Münster 23. Juni 2020: Wiederaufnahme des Krisenstabes wegen schwerer Ausbruchsgeschehen im Umland. Foto: Gunnar A. Pier August 2020: Stark steigende Infektionszahlen in Münster Foto: Screenshot 20. September 2020: Großevakuierung von 16.000 Menschen in Mauritz (Blindgängerfund) trotz Corona geglückt Foto: Pjer Biederstädt 28. September 2020: Erste Bar wegen eines Ausbruchsgeschehens geschlossen, Grundschulklassen vorsorglich in Quarantäne Foto: Oliver Werner 9. Oktober 2020: 50. Sitzung des Corona-Krisenstabs Foto: Oliver Werner 23. Oktober 2020: Erste Restaurants wegen Ausbruchsgeschehens geschlossen, 15 Corona-Todesfälle gesamt Foto: Oliver Werner 24. Oktober 2020: Stadt überschreitet Inzidenzwert von 35 Foto: colourbox.de 25. Oktober 2020: Stadt überschreitet Inzidenz-Grenzwert von 50 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 26. Oktober 2020: Absage aller Weihnachtsmärkte in Münster Foto: Oliver Werner 27. Oktober 2020: Maskenpflicht in stark frequentierten Fußgängerzonen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 30. Oktober 2020: Stadt überschreitet Inzidenz-Grenzwert von 100 Foto: Oliver Auster/dpa 31. Oktober 2020: Schließung aller Hallenbäder und städtischer Kultureinrichtungen, Hotels, Restaurants etc. Foto: Matthias Ahlke November 2020: Weitere Verstärkungen für das "Team Corona" im Gesundheitsamt – nun über 100 Personen Foto: Oliver Werner 2. November 2020: Münsters Inzidenz liegt bei 116,7 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 6. November 2020: Entzerrung des Unterrichtbeginns in Schulen / Maskenpflicht auf Spielplätzen Foto: mlü 12. November 2020: 20 Corona-Todesfälle bisher in Münster Foto: Frank Molter/dpa 17. November 2020: Ankündigung des Landes – Münster wird Standort eines Impfzentrums, Federführung bei Feuerwehr Foto: Amt für Kommunikation/Stadt Münster 19. November 2020: Mobile Raumluftreiniger in 300 Schulräumen eingesetzt Foto: Amt für Kommunikation/Stadt Münster 20. November 2020: Verschärfte Corona-Regeln in Schulen Foto: dpa 4. Dezember 2020: Stadt startet breit angelegte Kampagne: "#MSgegenCorona" Foto: Stadt Münster 9. Dezember 2020: Verschärfter Corona-Bußgeldkatalog - Stadt stellt 1,2 Millionen Euro in Übergangsfinanzierung für Aufbau des Impfzentrums bereit Foto: Oliver Werner 15. Dezember 2020: Impfzentrum ist betriebsbereit – kann aber aufgrund mangelnder Impfstoffe nicht starten Foto: Oliver Werner 16. Dezember 2020: Stadtverwaltung fährt Betrieb coronabedingt herunter Foto: Oliver Werner 19. Dezember 2020: Stresstest im Impfzentrum geglückt Foto: hpe 23. Dezember 2020: Hilfsorganisationen und Feuerwehr unterstützen in Pflegeeinrichtungen bei Abnahme von Corona-Tests Foto: dpa 27. Dezember 2020: Start der Impfkampagne in vollstationären Pflegeeinrichtungen – 180 Personen geimpft Foto: hpe 31. Dezember 2020: Feuerwerksverbot auf zahlreichen Straßen, Plätzen und öffentlichen Anlagen, 50 Corona-Todesfälle gesamt Foto: Oliver Werner 8. Januar 2021: Oberbürgermeister Markus Lewe plant Gedenktag für Corona-Opfer Foto: Oliver Werner 18. Januar: Impfstart in den Krankenhäusern der Stadt – in Eigenregie Foto: Matthias Ahlke 19. Januar: Auftakt zur Zweitimpfung in Münsters stationären Einrichtungen Foto: dpa 20. Januar 2021: Münsters Inzidenz unter 50 – und so soll es auch bis heute (8.Februar) bleiben Foto: Ann-Kathrin Schriever 22. Januar 2021: Post vom Landesgesundheitsminister für 17.000 Über-80-Jährige in Münster zum Start im Impfzentrum Foto: dpa 25. Januar: Impf-Terminvergabe an Über-80-Jährige durch KVWL Foto: Jürgen Christ 29. Januar 2021: 90 Corona-Todesfälle in Münster gesamt Foto: dpa 1. Februar 2021: "Impf-Taxi" soll Transport zum Impfzentrum sichern Foto: Matthias Ahlke 3. Februar 2021: Neue Corona-Mutation in Münster registriert Foto: imagoimages 8. Februar 2021: Eröffnung des Impfzentrums Münster unter schwierigen Witterungsbedingungen (Massiver Wintereinbruch) Foto: Stadt Münster 14. Februar 2021: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 11,7 Foto: dpa 18. Februar 2021: 100. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus Foto: dpa 5. März 2021: Einzelhandel, Museen und Zoo in Münster bereiten Wiedereröffnung vor Foto: dpa 29. März 2021: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht - Dennoch hat Münster wieder den niedrigsten Wert in NRW. Foto: dpa 10. April 2021: Von sechs Modellregionen, denen ab dem 19. April erste Lockerungen der Corona-Einschränkungen zugestanden werden, kommen gleich drei aus dem Münsterland. Münster ist eine von ihnen. Foto: Oliver Werner 14. April 2021: Steigende Infektionszahlen in Münster machen Pläne für Lockerungen hinfällig. Das Projekt Modellkommune liegt auf Eis. Die Stadt rechnet mit einer Verschärfung der Corona-Lage. Foto: dpa 16. April 2021: 7000 Infektionen seit Beginn der Pandemie bestätigt Foto: dpa 19. April 2021: Eigentlich waren diverse Lockerungen im Rahmen des NRW-Modellprojekts für Handel und Außengastronomie, Kultur und Sport geplant. Stattdessen muss nun die Corona-Notbremse für Münster gezogen werden. Zum Shoppen und für viele Freizeitangebote muss man einen tagesaktuellen, negativen Test vorweisen. Foto: dpa 6. Mai 2021: Erster Todesfall eines Kindes aus Münster, das im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben ist Foto: dpa 25. Juni 2021: Die Corona-Zahlen in Münster erreichen einen zwischenzeitlichen Tiefststand. Es gibt nur noch 18 Infizierte in Münster. Am Vortag lag die Inzidenz bei 1,9 - so niedrig wie nie zuvor. Foto: 30. Juli 2021: Die Infektionszahlen steigen wieder. Die Stadt meldet wieder mehr als 100 Infizierte. Foto: 18. August 2021: In Münster gibt es zum ersten Mal seit Mai wieder mehr als 200 Corona-Infizierte. Wenige Tage später erläutert das Robert-Koch-Institut, dass die vierte Welle begonnen hat. Eine Woche später gibt es bereits mehr als 300 Infizierte in der Stadt. Foto: 3. September 2021: Nach einer Party im Cuba Club in Münster werden zahlreiche Corona-Infektionen bekannt. Zu der Party waren nur Geimpfte und Genesene zugelassen, die meisten infizierten Partygäste waren mit Biontech geimpft. Foto: dpa (Symbolbild) 23. September 2021: Das Impfzentrum in der Halle Münsterland wird geschlossen - nach sieben Monaten und 16 Tagen. Seitdem haben laut städtischer Mitteilung knapp 215.000 Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus im Impfzentrum erhalten. Foto: Stadt Münster 1. Oktober 2021: Die Zahl der Corona-Infizierten ist wieder auf unter 200 gesunken. Im Sommer und vor allem nach dem Sommerferien waren die Zahlen stark gestiegen - in Münster auf einen zwischenzeitlichen Höchststand von 412 Infizierten am 29. August. Foto: dpa (Symbolbild)

Sorgen die hohen Impfquoten in Münster zugleich für die im bundesweiten Vergleich noch relativ niedrige Inzidenz?

Schulze Kalthoff: Die hohe Impfquote leistet zusammen mit anderen günstigen Faktoren in Münster einen wichtigen Beitrag zur relativ niedrigen Inzidenz in Münster. Aber noch wichtiger als die Betrachtung der Inzidenzentwicklung ist die Beobachtung der Häufigkeit von schweren Corona-Krankheitsverläufen. Dazu werden landesweit inzwischen regelmäßig die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und der Covid-Anteil an der Intensivbettenkapazität berechnet und in den zuständigen Gremien bewertet. Diesbezüglich besteht in Münster bislang kein Anlass zur Sorge.

Sind die Hausarztpraxen und Krankenhäuser für eine vierte Welle gerüstet?

Schulze Kalthoff: Wir haben in Münster ein sehr leistungsfähiges Netz der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung. Die lange Pandemielaufzeit hat dazu beigetragen, dass kurzfristige Anpassungen bei der Festlegung von Prioritäten möglich sind. So können im Bedarfsfall plan- und verschiebbare Eingriffe, Behandlungen oder Vorsorgeuntersuchungen verschoben werden, wenn durch das Infektionsgeschehen (z.B. Influenza, Covid-19, RS-Virus) eine vordringlichere Versorgung von Patienten notwendig wird.

Sind die Infektionsraten von 2020 und 2021 vergleichbar – und welche Erkenntnisse lassen sich daraus ziehen?

Schulze Kalthoff: Die Infektionsraten sind zwar vergleichbar, aber nicht die gesundheitlichen Auswirkungen auf besonders gefährdete Gruppen (über 70-Jährige, Immunsupprimierte, schwerwiegende Begleiterkrankte etc.). Außerdem hat sich das Leben in vielen Bereichen trotz gewisser Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen wieder normalisiert. Sind Schnelltests zur Eigennutzung und einfache Mund-Nase-Masken für Geimpfte empfehlenswert? Antigenschnelltests können hohe Viruslasten bei Ungeimpften und Geimpften nachweisen, das Ergebnis ist aber abhängig von der Qualität des Tests sowie der Probenentnahme und Durchführung. Ein negatives Ergebnis kann eine Infektion nicht sicher ausschließen. Bei bestehender Symptomatik einer Atemwegsinfektion ist daher unabhängig vom Ergebnis eines Antigentests eine vorübergehende häusliche Isolierung zu empfehlen und ggf. eine Testung über den Hausarzt zu veranlassen. Allgemein zählen die bekannten AHA+L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Masken tragen und lüften) zu den wichtigsten Maßnahmen gegen Übertragungen. Diese Maßnahmen sind einfach umzusetzen und schützen auch vor neuen Virusvarianten. Da eine Übertragung auch durch geimpfte Personen nicht ausgeschlossen werden kann, sind diese Maßnahmen für alle Menschen unabhängig von ihrem Impfschutz empfehlenswert.

Stellen neue Varianten eine größere Gefahr für Geimpfte dar?

Schulze Kalthoff: Alle in der EU zugelassenen Impfstoffe sind auch gegen die bislang bekannten Virusvarianten wirksam und bieten einen hohen Schutz insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen. Wichtig für die bestmögliche Wirkung ist eine vollständige Impfserie, welche je nach Impfstoff in der Regel aus zwei Einzeldosen besteht, die in einem bestimmten Abstand verabreicht werden. Bei unvollständiger Impfung existieren Hinweise auf eine deutlich verringerte Schutzwirkung.

Sind Grippeschutz- und Coronaschutzimpfung zu vereinbaren?

Schulze Kalthoff: Ja. Die Covid-19-Impfung kann gleichzeitig mit anderen sogenannten Totimpfstoffen verabreicht werden. Die Impfung soll jeweils an unterschiedlichen Gliedmaßen erfolgen. Unter der Voraussetzung, dass eine Indikation zur Impfung sowohl gegen Grippe als auch gegen Covid-19 besteht, ist die gleichzeitige Verabreichung beider Impfstoffe möglich. Vor der Impfung sollte eine ausführliche Aufklärung durch die Ärztin oder den Arzt erfolgen. Bei der gleichzeitigen Gabe von Covid-19-Impfstoffen und Grippe-Impfstoffen sind jedoch vermehrte Impfreaktionen möglich: Es können vor allem lokale Nebenwirkungen an der Injektionsstelle (Schmerz, Rötung, Schwellung) sowie systemische Reaktionen (beispielsweise Fieber, Müdigkeit) auftreten. Die Beschwerden verschwinden in der Regel nach einigen Tagen. Es wird daher von vielen Ärzten empfohlen, im Regelfall nicht gleichzeitig zu impfen, sondern einen ein bis zweiwöchigen Abstand zwischen den beiden Impfungen einzuhalten.

Können Auffrischimpfungen Impfdurchbrüche verhindern?

Schulze Kalthoff: Infektionen bei Geimpften verlaufen mehrheitlich deutlich milder oder sogar symptomlos. Gemäß RKI-Definition wird bei der Infektion eines vollständig Geimpften auch nur von einem Impfdurchbruch gesprochen, wenn Symptome vorhanden sind. Auch Auffrischimpfungen können Impfdurchbrüche nicht zu 100 % verhindern, sie werden aber immer unwahrscheinlicher.

Sollten sich auch Genesene dreifach impfen lassen?

Schulze Kalthoff: Nein. Bei durch PCR-Testung gesicherter SARS-CoV-2-Infektion soll die notwendige eine Impfstoffdosis in der Regel ca. zehn Monate nach der Infektion gegeben werden. Die derzeit verfügbaren Daten belegen eine Schutzwirkung für mindestens sechs bis zehn Monate nach überstandener SARS-CoV-2-Infektion. Das Risiko für eine Re-Infektion ist in den ersten Monaten nach einer gesicherten SARS-CoV-2-Infektion sehr niedrig, kann aber mit zunehmendem Zeitabstand ansteigen. Die Gabe der einmaligen Impfstoffdosis ist bereits ab vier Wochen nach dem Ende der Covid-19-Symptome möglich, wenn z.B. eine Exposition gegenüber neu aufgetretenen Virusvarianten anzunehmen ist, gegen die eine durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion alleine keinen längerfristigen Schutz mehr vermittelt.

Wen erreichen Sie mit welchem Erfolg über die Impfaktionen der KoCI?

Schulze Kalthoff: Die koordinierende Impfeinheit (KoCI) des Gesundheitsamts hat seit ihrem Bestehen am 1. Oktober dieses Jahres im Rahmen von mobilen Impfaktionen über 800 Corona-Impfungen in Münster organisiert. Damit konnten Personengruppen erreicht werden, die über das reguläre Angebot der niedergelassenen Ärzteschaft oder durch betriebsmedizinische Impfaktionen bislang nicht erreicht werden konnten. Es werden auch noch weitere mobile Impfaktionen in Münster stattfinden. Darauf wird dann jeweils über die Homepage der Stadt, die Presse und/oder direkte Ansprache bestimmter Zielgruppen hingewiesen werden.

Was empfehlen Sie Nicht-Geimpften in der aktuellen Lage?

Schulze Kalthoff: Warten Sie nicht auf bessere Impfstoffe oder ein Verschwinden des Coronavirus und überwinden Sie Ihre Bedenken und Ängste vor einer Impfung. Bis zum 29. Oktober 2021 wurden weltweit fast sieben Milliarden Impfstoffdosen gegen das Coronavirus (Covid-19) verabreicht. Allein in Deutschland bislang 111 396 022! Es konnten also mehr als genug Erfahrungen dafür gesammelt werden, dass der Nutzen der Impfung für den Einzelnen und für die Gemeinschaft die Risiken um ein Vielfaches übersteigt. Bedenken Sie, dass die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus sich auf mehr als fünf Millionen weltweit beläuft. Darüber hinaus dürfte es in vielen Ländern eine nicht unerhebliche Dunkelziffer von Todesfällen geben, die auf eine Corona-Virusinfektion zurückzuführen sind.