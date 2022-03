Visionen für gerechte und klimafreundliche Städte

Wie können Städte gerecht und klimafreundlich werden? Darum geht es in einem Forum, das an diesem Mittwoch im Franz-Hitze-Haus stattfindet. Veranstalter sind Misereor und das Bistum.

Visionen einer gerechten und klimafreundlichen Welt thematisiert das Bischöfliche Hilfswerk Misereor in seiner Fastenaktion 2022 unter dem Leitwort „Es geht! Gerecht.“ Wie solche Visionen insbesondere in Städten umgesetzt werden und was Städte weltweit voneinander lernen können, darum geht es am Mittwoch (16. März) im Forum „Klimagerechte Stadt?“ zur Misereor-Fastenaktion in der Akademie Franz-Hitze-Haus Münster.

2050 werden voraussichtlich fast zwei Drittel aller Menschen in Städten leben. Angesichts ihres enormen Energieverbrauchs sind Städte Treiber des Klimawandels – können laut Misereor aber auch Faktoren bei dessen Begrenzung sein. Die Pagtambayayong Foundation engagiert sich in Cebu City / Philippinen für ökologische und (klima-)gerechte Stadtentwicklung und Verkehrsprojekte und setzt dabei auf die Partizipation der Bevölkerung. In Münster gibt es mit dem Beirat für Klimaschutz ein Forum, das Bürgerinnen und Bürger zum Klimaschutz aktivieren will. Im Franz-Hitze-Haus werden sich beide Initiativen vorstellen und austauschen.

Vor allem die Ärmsten belastet

Lucia Werbick vom Team Fastenaktion bei Misereor verspricht sich von diesem Austausch spannende Erkenntnisse. „Umweltzerstörungen belasten die Ärmsten, die kaum zu den Problemen beigetragen haben, am meisten – auch in Deutschland“, sagt Werbick.

Das Forum „Klimagerechte Stadt?“, das neben Misereor und dem Franz-Hitze-Haus die Fachstelle Weltkirche des Bistums Münster veranstaltet, ist nach jetzigem Stand als Präsenzveranstaltung mit Hygienekonzept geplant. Es findet am Mittwoch zwischen 18.30 und 20.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet acht Euro.

Interessierte können sich unter

9818-480 oder strukamp@franz-hitze-haus.de anmelden. Außerdem gibt es eine Anmeldemöglichkeit unter www.franz-hitze-haus.de/info/22-510. Es ist auch möglich, per Zoom teilzunehmen. Wer das möchte, sollte es bei der Anmeldung angeben.