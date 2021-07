„Vollbremsung bei weiterführenden Schulen“

Die Kontroverse über die negative Entscheidung der Bezirksregierung Münster zur Gesamtschule in Roxel erhitzt weiter die Gemüter. Scharfe Kritik kommt von der SPD.

Sehr scharf haben noch einmal vier münsterische SPD-Politiker die Entscheidung der Bezirksregierung Münster gegen eine Gesamtschule in Roxel kommentiert. „Als SPD erwarten wir, dass Stadtdirektor Thomas Paal die von der Gemeinde Havixbeck vorgelegten Zahlen schnell überprüft und bewertet“, so Marius Herweg, Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat. „Münster braucht weitere Gesamtschulplätze, und wir brauchen sie schnell.“

Philipp Hagemann, SPD-Ratsherr für Roxel, ist ebenfalls schwer enttäuscht über das Signal der Regierungspräsidentin Dorothee Feller: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass es in Roxel eine weiterführende Schule gibt. Parallel gilt es nun auch andere Perspektiven für den überaus attraktiven Schulstandort zu prüfen – das sind wir den Familien in Roxel schuldig.“

"Gesamtschulplatz darf kein Glücksspiel sein"

Die schulpolitische Sprecherin Doris Feldmann hält die Einschätzung der Bezirksregierung für wenig weitsichtig: „Die Entweder- Oder-Frage hat scheinbar den Blick auf das Wesentliche verstellt. Ob Eltern für ihr Kind einen Gesamtschulplatz bekommen, darf weder in Münster noch im Kreis Coesfeld ein Glücksspiel sein.“ Feldmann erinnert daran, dass in den vergangenen Jahren auch in Havixbeck Kinder abgelehnt werden mussten.

„Eine bedarfsgerechte Schulentwicklung darf den Westen nicht außer Acht lassen“, bekräftigt Beate Kretzschmar, aktiv in der Bezirksvertretung West. „Es ist doch niemandem vermittelbar, das in den westlichen Stadtteilen drei neue Grundschulen entstehen und man bei den weiterführenden Schulen eine Vollbremsung macht.“