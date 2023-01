Tierschutz-Chefin kritisiert Welpenhandel im Internet

Das Jahr 2023 beginnt im Tierheim an der Dingstiege mit hoher Belegung. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, in deren Zentrum letztlich immer der Mensch steht.

Tierschutz-Vereinsvorsitzende Doris Hoffe und Tierpflegerin Jenny Kriesten (links) im Katzenhaus des Tierheims an der Dingstiege. „Aktuell haben wir hier viel mehr Tiere, als zu dieser Zeit eigentlich üblich“, so Hoffe.

Ungewöhnlich voll belegt ist zum Jahreswechsel das Tierheim an der Dingstiege, Schuld daran sind laut Tierschutzvereins-Vorsitzende Doris Hoffe häufig verantwortungslose Halter von Hunden und Katzen. Beispiel Hunde: Aktuell sind in den Zwingern knapp 40 Tiere untergebracht, die fast kaum an neue Besitzer vermittelt werden können oder dürfen.