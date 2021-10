Vom O-Bus bis zu digitalen Lösungen

Die Siemens-Niederlassung im Technologiepark am Johann-Krane-Weg in Münster.

Ein Jahr vor dem großen Firmenjubiläum – 2022 blickt die Siemens AG auf ihr 175-jähriges Bestehen zurück – kann auch die Niederlassung Münster einen beachtlichen Geburtstag feiern: Vor 125 Jahren, am 1. November 1896, gründete die damalige Vorläufergesellschaft Siemens & Hals­ke ihre erste dauerhafte Repräsentanz in der Domstadt. Das ehemalige „Technische Büro“ ist Vorläufer der heutigen Niederlassung im Technologiepark Johann-Krane-Weg mit aktuell rund 100 Mitarbeitenden – sieben davon in Ausbildung.

„Die Entwicklung unserer Niederlassung zeigt eindrucksvoll, wie wir uns im Wandel der Jahrzehnte als Unternehmen und Standort immer wieder zukunftsfähig aufgestellt und unsere Kunden mit innovativen Technologien unterstützt haben – von der frühen Elektrifizierung bis hin zu den heutigen digitalen Lösungen für Industrie und Infrastruktur“, so Thorsten Selle, seit Sommer dieses Jahres neuer Leiter des Betriebes und Sprecher der Niederlassung Münster.

Elektrische Energie und Telefonanlagen

Machten Anfang des 20. Jahrhunderts Anlagen zur Erzeugung von Licht und elektrischer Energie sowie Telefonanlagen einen überwiegenden Teil des Geschäfts von Siemens in der Region aus, so sind es heute hochkomplexe Energie-, Sicherheits- und Digitalisierungslösungen für Gebäude und industrielle Kunden in der Region. Die Belegschaft der ersten Stunde akquirierte Aufträge von staatlichen und kirchlichen Stellen sowie aus der Industrie. Das Technische Büro lieferte in den frühen Jahren beispielsweise „Anlagen für Licht und Kraft“ für den Bau des Kanalhafens in Münster oder Turbinentechnik für das Städtische Elektrizitätswerk.

O-Busse mit Siemens-Antrieb um 1960 Foto: Stadtwerke Münster

Nach dem Zweiten Weltkrieg prägten für knapp zwei Jahrzehnte elektrische Oberleitungs-Omnibusse das Stadtbild, die Siemens zusammen mit den Stadtwerken Münster als emissionsarmes öffentliches Verkehrsmittel in Fahrt gebracht hatte. Einen der ersten Großrechner mit Transistortechnik überhaupt lieferte Siemens Anfang der 1960er-Jahre an die damalige Landesversicherungsanstalt Westfalen. So kann laut Siemens-Pressemitteilung die Region für sich in Anspruch nehmen, zusammen mit Siemens in vielen Bereichen schon früh Wegbereiter zukunftsweisender Lösungen gewesen zu sein, sei es beim öffentlichen Personennahverkehr oder bei der Digitalisierung.

Hochkomplexe Digitalisierungslösungen

Heute bestimmen hochkomplexe Energie-, Sicherheits- und Digitalisierungslösungen für Gebäude und industrielle Kunden den Alltag des Siemens-Teams in Münster.