Neues Buch blickt auf die Kaffeehäuser in Münster zurück

Im Jahr 1836 kam die Kaffeehauskultur auch nach Münster. Sie prägte eineinhalb Jahrhunderte das Stadtleben – ist heute allerdings längst Geschichte. Ein neues Buch blickt auf die Geschichte der Kaffeehäuser in NRW und Münster zurück.

Der Siegeszug der Kaffeehäuser begann in der frühen Neuzeit in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Über Venedig und Wien erreichten sie zu Beginn des 18. Jahrhunderts Nordrhein-Westfalen – in Köln wurden um 1715 die ersten Kaffeeschenken eröffnet.