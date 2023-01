Von Herz bis Traumabewältigung

Foto:

31. Januar: Aus dem Takt geraten – Über die Zusammenhänge zwischen Herzrhythmusstörungen und Psyche, Referenten: Univ.-Prof. Dr. Judith Alferink (Chefärztin am Alexianer-Krankenhaus Münster und Leiterin der Forschungsgruppe für Immunbiologie psychischer Erkrankungen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des UKM), Prof. Dr. Kristina Wasmer (Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie am Clemenshospital),

28. Februar: Erbsenzähler – Fettnapftreter – Asperger? Autismus-Störungen erkennen und behandeln, Referent: Thomas Miebach (Psychologischer Psychotherapeut der EOS-Klinik für Psychotherapie, Leiter der Diagnostikambulanz Autismus),

28. März: Ich schaffe es zu Hause alleine nicht – Ambulante Psychiatrische Pflege und Hilfen bei psychischen Erkrankungen, Referenten: Martin Clemens (Leiter des Bereichs Betreuen-Pflegen-Wohnen der Alexianer St. Antonius GmbH Hörstel), Astrid Fritz (Leiterin des Betreuten Wohnens, BEWO, in Münster, Coesfeld und Warendorf), Lars Büscher (Mitarbeiter des Projekts „Kultur:inklusive“, Experte aus eigener Erfahrung)

25. April: Wer bin ich – wer will ich sein? Identitätsbildung bei Kindern und Jugendlichen und ihre wichtige Bedeutung, Referent: Dr. Christopher Kirchhoff (Chefarzt der Don-Bosco-Klinik und Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie)

23. Mai: Immer diese Bilder im Kopf – Behandlung von Traumata und Traumalfolgestörungen, Referentin: Stefanie Hellmann (Psychologische Psychotherapeutin EOS-Klinik für Psychotherapie)