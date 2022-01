Von Michael Patrick Kelly geflutet

Eigentlich wollte die Münsteranerin ihren Ibach-Flügel nicht unbedingt loswerden – eher in gute Hände abgeben. Er war zu groß fürs Wohnzimmer und längst nicht mehr so richtig gut in Schuss. Als sie von verschiedenen Klavierbauern hörte, dass eine Restaurierung den Zeitwert deutlich übersteigen würde, bot sie ihn für geringes Geld im Internet an.

