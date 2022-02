Die Queen feiert ihr 70. Thronjubiläum. In Münster war sie jedoch nie. Dafür gaben sich andere Mitglieder des britischen Königshauses die Klinke in die Hand – von Queen Mum über Prinz Philip bis zu Charles und Diana. Wir blicken zurück.

Sie war in Berlin und Bonn, in Dortmund und sogar im ostwestfälischen Oerlinghausen – doch in Münster, da war Queen Elizabeth II. nie. Warum ist nicht überliefert.