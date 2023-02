Darum gehen die Meinungen beim Karneval so weit auseinander 

Warum kann Karneval gesund für Leib und Seele sein? Warum sehnen sich Menschen so sehr danach, mal über die Stränge zu schlagen? Und warum gehen die Meinungen beim Karneval so weit auseinander? Historikerin Christiane Cantauw gibt spannende Antworten.

Bei der Begeisterung für den Karneval scheiden sich die Geister: Die einen brennen dafür, die anderen entfliehen für die tollen Tage – ob an die Nordsee oder in den Skiurlaub. Früher war eine solche Spaltung undenkbar, weiß Historikerin Christiane Cantauw. Die Geschäftsführerin der Kommission für Alltagskulturforschung in Westfalen beim LWL erklärt im Interview, wie sich der Karneval historisch verändert hat, warum es für die Menschen damals wie heute so wichtig ist, auszubrechen und über die Stränge zu schlagen und wie die Obrigkeit versuchte, dem irrwitzigen Treiben Einhalt zu gebieten.