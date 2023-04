Die richtige – altersgerechte – medizinische Versorgung ist wichtig. Doch Altersmedizin setzt früher an als am Krankenbett.

Im Laufe des Lebens nehmen physiologische Fertigkeiten ab und Krankheiten zu. Diese zunehmende Gebrechlichkeit wirkt sich wiederum auf das Risiko aus, im Zusammenhang mit akuten Erkrankungen und deren Behandlung Komplikationen zu erleiden.

„Genau das ist Aufgabe der Altersmedizin – sie will diesen Teufelskreis unterbrechen und gutes Altern möglich machen“, erläutert Dr. Peter Kalvari, Chefarzt der Abteilungen für Innere Medizin und Geriatrie am EVK. In der neuen Vortragsreihe „Die hohe Kunst des Älterwerdens“ spricht er am Donnerstag (27. April) über „Alter und Krankheit – Was kann die Altersmedizin für mich tun?“.

Zunehmende Gebrechlichkeit

Hauptprobleme, die das Älterwerden aus medizinischer Sicht schwer machen, sind: Zunehmende Gebrechlichkeit: Der Alltag fällt schwerer, man ist nicht mehr so richtig aktiv, das Laufen wird langsamer, Gewicht geht zusehends verloren, es entsteht eine Gebrechlichkeit – der man allerdings durch Training gut vorbeugen kann.

Es entstehen kognitive Defizite, Gedächtnisstörungen, möglicherweise auch eine demente Entwicklung. Behandlungspflichtige Erkrankungen nehmen im Alter zu, sodass oft mehrere Erkrankungen nebeneinander vorhanden sind und – auch medikamentös – aufeinander abgestimmt behandelt werden müssen.

Krankenhausaufenthalte stellen Risiko dar

Krankenhausaufenthalte stellen ein weiteres Risiko dar, denn sie sind mit einer eingeschränkten Mobilität verbunden, die häufig kaum wieder aufzuholen ist. Noch dazu kann die veränderte Situation Verwirrtheit begünstigen.

Der Vortrag gibt Antworten auf Fragen wie: Was sind alterstypische physiologische Veränderungen und welche Krankheiten treten im Alter gehäuft auf? Wie beeinträchtigen diese die Lebensqualität? Welche Möglichkeiten hat die Altersmedizin, beim erfolgreichen Altern zu unterstützen? Und welche Möglichkeiten hat jeder selbst, den Alterungsprozess positiv zu beeinflussen?

Dr. Peter Kalvari ist Facharzt für Innere Medizin und spezialisiert im Bereich Geriatrie (Altersmedizin). Foto: pd

Vortrag im LWL-Landeshaus

Dr. Peter Kalvari ist Facharzt für Innere Medizin und spezialisiert im Bereich Altersmedizin. Seit 2002 ist er Chefarzt der Abteilungen für Innere Medizin und Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus. Darüber hinaus ist er seit 2007 als Gastdozent der Universität im Fach „Medizin des Alterns und des alten Menschen“ in der Ausbildung der Humanmediziner tätig.

Der Vortrag findet um 19 Uhr im Plenarsaal des LWL-Landeshauses, Freiherr-von-Stein-Platz 1, statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Um vorherige Anmeldung wird gebeten per E-Mail.