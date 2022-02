Vorträge digital als auch in Präsenz

Die Krebsberatungsstelle hat ihr neues Veranstaltungsprogramm vorgestellt. Menschen mit einer Krebserkrankung und Interessierten wird die Möglichkeit gegeben, sich in Vorträgen und Einzelberatungen zu verschiedenen medizinischen Themen, zu Naturheilverfahren und zur Ernährung ausführlich zu informieren, heißt es in der Ankündigung. Aufgrund der positiven Resonanz auf die Online-Vorträge im letzten Jahr werden auch in diesem Jahr Vorträge sowohl digital als auch in Präsenz angeboten.

Mit dem Vortrag „Das Angebot der Deutschen Stiftung – Junge Erwachsene mit Krebs“ startet die Vortragsreihe. Vorgestellt wird das breite Angebotsspektrum der Stiftung für junge Menschen mit einer Krebserkrankung, die auf besondere Probleme und Herausforderungen junger Menschen eingeht.

„Kribbeln und Schmerzen in Füßen und Händen – Polyneuropathie als Folge der Krebs-Behandlung“ ist das Thema eines weiteren Vortrags. Informiert wird über eine häufige Begleiterscheinung der Chemotherapie.

Im Mittelpunkt eines weiteren Vortrags steht „Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Krebserkrankungen der Speiseröhre und des Magens“. Eingegangen wird auch auf mögliche Folgewirkungen und die Nachsorge.

Eine Sorge um finanzielle Existenz und um wirtschaftliche Sicherung im Krankheitsfall belastet viele Menschen mit einer Krebserkrankung zusätzlich, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Vortrag „Sozialleistungen zur finanziellen Absicherung im Krankheitsfall und wirtschaftliche Hilfen“ informiert über Krankengeld, finanzielle Absicherung bei längerer Erwerbsunfähigkeit und über Hilfen in Notsituationen.

Hilfe bei Schlafproblemen

Krankheitsbedingte Schlafprobleme sind bei Menschen mit einer Krebserkrankung stark verbreitet. In dem Vortrag „Gut schlafen – was kann ich dafür tun?“ werden Anregungen und Tipps vermittelt, wie ein Gedankenkarussell unterbrochen werden kann und wie durch Maßnahmen der Schlafhygiene und durch Entspannung Voraussetzungen für einen guten Schlaf geschaffen werden können. Darüber hinaus werden regelmäßig themenspezifische Einzelberatungen angeboten.

Die Programme sind in der Krebsberatungsstelle erhältlich, dort gibt es auch weitere Informationen unter

62 56 20 10 und im Internet unter www.krebsberatung-muenster.de.