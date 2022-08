Eine Band aus Münster rockte am Mittwoch das legendäre Wacken-Festival: Vor mehr als 10.000 Fans standen die Musiker von Mr. Irish Bastard auf der Bühne.

Auf der Bühne stehen die Musiker, dahinter recken mehr als 10.000 Fans die Arme in die Höhe: Die münsterische Irish-Punk-Folk-Band Mr. Irish Bastard rockte am Mittwoch das Wacken-Festival – und postete anschließend ein beeindruckendes Foto in den sozialen Medien.