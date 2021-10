Wahlnachlese und mehr beim Deutschlandtag der Jungen Union

In der großen Halle des Messe- und Congress-Centrums ist am Donnerstag noch viel zu tun, bis am Freitagabend der Deutschlandtag der Jungen Union eröffnet werden kann. Letztmals war die JU damit 2009 zu Gast in Münster.

Zumindest die fast 30 Meter breite Leinwand hängt am Donnerstagmittag schon mal in der großen Halle des Messe- und Congress-Centrums (MCC) am Albersloher Weg. Ansonsten gibt es dort noch alle Hände voll zu tun, bis der mit Spannung erwartete Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in der Halle Münsterland am frühen Freitagabend beginnt. Bis zu 1000 Delegierte, Gäste und Beobachter werden in Münster erwartet.