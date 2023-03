Warnstreiks gehen weiter – Auswirkungen im ganzen Münsterland

Der Tarif-Streit im öffentlichen Dienst ist noch immer nicht beendet. Für den 21. März (Dienstag) kündigen die Gewerkschaften erneute Warnstreiks an. Auch im Münsterland haben diese erneut Auswirkungen – in verschiedenen Bereichen.

Unter anderem die Leerung von knapp 30.000 Mülltonnen in Münsters Stadtgebiet fällt am Dienstag (21. März) streikbedingt aus.

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben für Dienstag (21. März) erneut zum Warnstreik aufgerufen. Auch im Münsterland werden Teile des öffentlichen Lebens wieder lahmgelegt.

Gestreikt wird bei den LWL-Kliniken in Münster und Lengerich und in der LWL-Hauptverwaltung, bei den Städten in Münster, Bocholt, Dülmen und Emsdetten. In Ahlen sind ebenfalls Mitarbeiter der Stadt, aber auch der Stadtwerke zum Ausstand aufgerufen.

Bus-Verbindungen im Münsterland fallen aus

Betroffen von dem Streik sein werden am Dienstag auch viele Busfahrer. Bei der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) fallen in den Kreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf erneut viele Verbindungen aus. Die für Dienstag gestrichenen Buslinien sind online einsehbar.

Wegen des angekündigten Warnstreiks kommt es auch zu Einschränkungen im städtischen Bäderbetrieb in Münster. Das Hallenbad Ost bleibt ganztägig geschlossen. Die Hallenbäder Kinderhaus und Hiltrup stehen Badegästen zu den gewohnten Zeiten von 6.30 bis 22 Uhr zur Verfügung. Die Hallenbäder Mitte, Roxel und Wolbeck bleiben zu den gewohnten Zeiten für das Schul- und Vereinsbaden geöffnet.

Zum dritten Mal in dieser Tarifrunde wird auch bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM) bestreikt. Wie die AWM mitteilen, findet die Abfuhr der Mülltonnen am Dienstag deshalb nicht statt, sie wird nachgeholt. Die Sperrgut- und Grüngutabfuhr fällt ersatzlos aus, ebenso die Straßenreinigung. Da alle Recyclinghöfe geschlossen bleiben, haben die AWM die für den 21. März geplante Kompost-Verschenkaktion am Recyclinghof Mauritz abgesagt.

30.000 Mülltonnen werden nicht geleert

In den Dienstagsrevieren fällt aufgrund des Streiks die Leerung von insgesamt rund 30.000 Abfallbehältern aus, allein im Innenstadtbereich sind es 10.000 Tonnen. Neben den Revieren in der Innenstadt (A und B) sind nach Angaben der AWM die Ortsteile Hiltrup Mitte (Bezirk L) und Hiltrup Ost (Bezirk K) betroffen.

Theater Münster: Vorstellung fällt wegen Streiks aus Foto: Die fast ausverkaufte Vorstellung der Tanztheater-Produktion „Die vier Jahreszeiten“ muss aufgrund der Ankündigung eines ganztägigen Warnstreiks des öffentlichen Dienstes am Dienstag (21. März) abgesagt werden. Das Theater Münster teilte allerdings mit, dass es das Publikum nicht unverrichteter Dinge wieder nach Hause schicken wolle.



Es sei möglich, die Karten einzutauschen oder erstattet zu bekommen. „Wir möchten es uns jedoch nicht entgehen lassen, mit Ihnen über den Tanz in Kontakt zu treten. Daher laden wir Sie sehr herzlich ein, Dienstagabend zu einer kleinen Soirée mit dem Ensemble Tanz Münster, moderiert von Tanzdirektorin Lillian Stillwell, in den Ballettsaal zu kommen.“ Dafür sei ein Kontingent von 60 kostenlosen Karten reserviert.



Anmeldungen sind unter tanz@stadt-muenster.de möglich. Der Abend beginnt um 19.20 Uhr, Treffpunkt: Bühneneingang. Bis 20.45 Uhr werden Ausschnitte aus „Die vier Jahreszeiten“ präsentiert. Es schließt sich eine Frage- und Antwort-Runde an. ...

„Wir fahren diese Tonnen sukzessive nach, Bürgerinnen und Bürger sollen sie also an der Straße stehen lassen. Die Anordnung von Überstunden ist im Streikfall nicht erlaubt, unsere Teams müssen die Nachleerungen also ab Mittwoch parallel zu ihren Tagesrevieren leisten“, bittet AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp um Verständnis und Geduld. Für etwaige Nachfahrten müssen bis zu 14 Tagen eingeplant werden.

Wer in einem der betroffenen Abfuhrbezirke wohnt, hat gegen Vorlage des Ausweises alternativ die Möglichkeit, Rest- und Bioabfall ab dem 22. März und bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin kostenfrei an den Recyclinghöfen abzugeben.

Sperrgut- und Grünschnitttour fällt ersatzlos aus

Die Sperrgut- und Grünschnitttour fällt am 21. März (dritter Dienstag im Monat) ersatzlos aus. Wer keine Möglichkeit hat, diese Abfallfraktionen im Keller oder der Garage bis zum nächsten regulären Abholtermin (18. April) zwischenzulagern, kann sie ab dem 22. März zum Recyclinghof bringen. Die Ausgabe von Sammelzangen, Handschuhen und Säcken am Standort Rösnerstraße im Rahmen der Aktion „Sauberes Münster“ findet trotz des Streiks statt. Fragen beantwortet der Kundenservice der AWM unter der Telefonnummer 0251/605253.

Weitere Streikauswirkungen am Dienstag sind laut Verdi nicht auszuschließen.