Warnstreik und Großdemo sorgen für Einschränkungen im Verkehr

Erneut haben die Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst angekündigt, den Stadtbusverkehr zu bestreiken. Am Freitag (3. März) erwarten die Stadtwerke daher starke Einschränkungen im Busverkehr. Bereits am Montag (27. Februar) haben Warnstreiks für Einschränkungen im Busverkehr gesorgt. Zudem rufen die Umweltaktivisten von Fridays for Future in Münster zur Teilnahme am globalen Klimastreik auf – mit weitreichenden Folgen für den Verkehr.

Bis wann wird gestreikt?

Ab dem frühen Freitagmorgen fallen laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke bis zur Ankunft der letzten Nachtbusse am Samstagmorgen um 2 Uhr viele Busse aus. Die Stadtwerke empfehlen allen Fahrgästen, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Die innerstädtischen Bahnlinien verkehren nach Angaben der Stadtwerke regulär.

Welche Linien sind in Münster betroffen?

Die Linien im Stadtbusverkehr sind unterschiedlich stark betroffen. Die Stadtwerke rechnen mit folgenden Einschränkungen:

(Nahezu) keine Busse fahren auf den Linien 5, 6, 8, 10, 11, 14 sowie N85.

sowie N85. Mittlere Einschränkungen erwarten die Stadtwerke auf den Linien 2, 15, 17, N82, N83, N84 .

. Keine oder nur geringe oder keine Einschränkungen sind auf den Linien 1, 4, 9, 16, 18, 19, 20, N80 und N81 zu erwarten.

zu erwarten. Auch einzelne Schulfahrten sind von den Ausfällen betroffen.

Eine Liste aller voraussichtlich stattfindenden Fahrten veröffentlichen die Stadtwerke auf ihrer Homepage. Diese ist ohne Gewähr, auch diese Fahrten können kurzfristig streikbedingt ausfallen. Die Kleinbusse von Loop fahren wie gewohnt, aufgrund der zu erwartenden Nachfrage werden nicht alle Fahrten wie gewünscht bestellt werden können.

Wo kann ich die Bus-Fahrpläne einsehen?

Die Stadtwerke empfehlen, kurz vor der Fahrt am Freitag die Fahrplanauskunft auf www.stadtwerke-muenster.de oder in der Münster-App zu nutzen. Ab Samstag (2. März) um 4 Uhr fahren die Busse wieder regulär.

Fallen auch im Münsterland Busverbindungen aus?

Ja, auch die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) wird am Freitag bestreikt – von Betriebsbeginn bis Betriebsende in den Landkreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. Im Kreis Borken nur von 5 bis 8 Uhr am Morgen. „Die Mitarbeiter in dem Kreis sind gewerkschaftlich anders organisiert und streiken deshalb auch anders“, heißt es von der RVM.

Welche Buslinien sind im Münsterland betroffen?

Betroffen von dem Warnstreik sind rund 50 Prozent der Fahrten, die von der RVM durchgeführt werden. Die ausfallenden Busverbindungen und nähere Informationen zu den einzelnen Linien gibt es hier.

Auf den angebotenen Fahrten kann es laut RVM zu Kapazitätsengpässen und in der Folge auch zu entsprechenden Verspätungen kommen. In Lengerich und Umgebung fallen wegen des Warnstreiks Busse aus, jedoch sind die meisten Schulbusse nicht betroffen. Ab Samstag (4. März) fahren die Busse wieder nach dem regulären Fahrplan.

Fallen auch die Schulbusfahrten aus?

Ein Großteil der Schulbusfahrten findet im Münsterland am Freitag regulär statt. Denn Fahrten, die im Auftrag der RVM von anderen Busunternehmen durchgeführt werden, sind vom Streik nicht betroffen und fahren voraussichtlich planmäßig. Und wie ein Pressesprecher der RVM unserer Redaktion mitgeteilt hat, werden über 90 Prozent der Schulbusfahrten von anderen Busunternehmen durchgeführt.

Verdi-Streik in Münster Rund 500 Verdi-Mitglieder sind am Montag bei einem Protestzug durch Münster gezogen. Foto: Oliver Werner Startpunkt der Demo war vor dem Schloss. Foto: Jonas Wiening Zum Abschluss der Kundgebung gab es einige Redebeiträge auf der Bühne am Prinzipalmarkt. Foto: Jonas Wiening Jutta Schultz, Bezirksgeschäftsführerin bei Verdi, kritisierte die Arbeitgeber: „Lächerlich. Keine Wertschätzung. Unsere Verhandlungsführer waren von den Angeboten entsetzt.“ Foto: Oliver Werner Rund die Hälfte aller Busse fallen am Montag in Münster und auch im Münsterland aus. Foto: Jonas Wiening Viele Fahrgäste warten vergeblich auf die Busse. Andere steigen auf das Auto um - das führt zu vollen Straßen. Foto: Jonas Wiening Erneut bleiben auch die Mülltonnen stehen. Es kann bis zu zwei Wochen dauern, dass diese nachgeleert werden. Foto: Jonas Wiening

Wer demonstriert?

Die Umweltaktivisten von Fridays for Future (FFF) rufen unter dem Motto „#TomorrowIsTooLate“ zum zwölften globalen Klimastreik auf – auch in Münster.

Warum wird demonstriert?

Die Bewegung fordert die Bundesregierung dazu auf, sich an die Klimaziele des Pariser Abkommens zu halten und dazu insbesondere im Verkehrssektor eine rasche Senkung der Emissionen umzusetzen. Deutschlandweit seien über 240 Protestaktionen angemeldet, weltweit werde auf allen Kontinenten gestreikt.

„Auch wenn die Chance, die 1,5-Grad-Grenze noch einzuhalten, immer weiter in die Ferne rückt, wollen wir dennoch nicht aufgeben und der Politik zeigen, dass unsere Zukunft nicht verhandelbar ist“, erklärt Benedikt de Sousa, aktiv in der FFF-Ortsgruppe Münster.

Wann und wo wird demonstriert?

Die Demonstration startet am Freitag (3. März) um 15 Uhr auf dem Domplatz mit einer Auftaktkundgebung. Um 16 Uhr spaltet sich die Gruppe in mehrere Demonstrationszüge, die sich als getrennte Lauf-Demos sternartig stadtauswärts bewegen (siehe Karte), um eine „Rote Linie“ (die Teilnehmenden sollen rote Kleidung tragen) um die Promenade zu bilden.

Welche Auswirkungen sind zu erwarten?

Da die einzelnen Demonstrationszüge über fünf verschiedene Straßenzüge zur Promenade laufen, ist ab 16 Uhr innerhalb des Promenadenrings mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Was haben der Tarifstreik und die Klima-Demo miteinander zu tun?

Ja. Verdi und Fridays for Future wollen den gemeinsamen Aktionstag nutzen, um auf die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Insgesamt lässt die Gleichzeitigkeit der Ereignisse befürchten, dass Pendler wegen der wegfallenden Busverbindungen vermehrt mit dem Auto in die Stadt kommen und das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Demo stark beeinträchtigt wird.