Viele Busse fahren am Montag nicht 

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben für Montag (27. Februar) wieder ganztägige Warnstreiks angekündigt. Auch in Münster wird das wieder Auswirkungen haben – unter anderem bei den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWM) sowie bei den Stadtwerken.

Die Stadtwerke erwarten starke Einschränkungen im Stadtbusverkehr: Laut einer Pressemitteilung fallen ab dem frühen Montagmorgen bis zur Ankunft der letzten Nachtbusse am Dienstagmorgen um 2 Uhr viele Busse aus. Die Stadtwerke empfehlen allen Fahrgästen, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Die innerstädtischen Bahnlinien fahren regulär.

Zahlreiche Buslinien fallen nahezu komplett aus

Die größten Einschränkungen gibt es auf den Linien 5, 6, 8, 10, 11 sowie 14, auf denen nach Angaben der Stadtwerke nahezu keine Busse fahren werden. Mittlere Einschränkungen erwarten die Stadtwerke auf den Linien 2, 15 und 17. Geringe oder keine Einschränkungen sind auf den Linien 1, 4, 9, 16, 18, 19 und 20 zu erwarten. Auch Schulfahrten sind von den Ausfällen betroffen.

„Im Nachtbusverkehr ist mit mittleren Einschränkungen auf den Linien N82, N83, N84 zu rechnen, auf der N85 wird es nur wenige Fahrten geben“, kündigen die Stadtwerke an. Die Kleinbusse von LOOPmünster fahren wie gewohnt, aufgrund der zu erwartenden Nachfrage werden nicht alle Fahrten wie gewünscht bestellt werden können. Eine Liste aller voraussichtlich stattfindenden Fahrten veröffentlichen die Stadtwerke auf www.stadtwerke-muenster.de/warnstreik. Diese ist ohne Gewähr, auch diese Fahrten können kurzfristig streikbedingt ausfallen.

Der Warnstreik wird auch Folgen für Münsters Schulen haben. Nicht alle Schüler, die auf den Bus angewiesen sind, werden ihre Schule pünktlich erreichen – wenn überhaupt. Zudem wird damit gerechnet, dass gewerkschaftlich organisierte Mitarbeitende die Arbeit niederlegen werden.

Auch Busverkehr im Münsterland betroffen

Auch im Busverkehr im Münsterland ist am Montag mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Wie das Unternehmen Regionalverkehr Münsterland (RVM) mitteilte, seien in den Landkreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf ganztägig Streiks angekündigt. Im Kreis Borken soll der Streik am Montagmorgen von 5 Uhr bis 8 Uhr andauern. Betroffen seien viele Fahrten, die von der RVM durchgeführt werden. Welche das sind, ist online in einem Plan für die Kreise Warendorf, Coesfeld, Steinfurt und Borken einsehbar. Fahrten, die im Auftrag der RVM von anderen Busunternehmen durchgeführt werden, sollen planmäßig fahren. Ab Dienstag fahren die Busse nach Angaben des Verkehrsbetriebes wieder nach dem regulären Fahrplan.

Einschränkungen bei der Müllabfuhr

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Münster fällt die Abfuhr der Abfalltonnen in den Montagsrevieren somit aus. Betroffen sind die Reviere G (Coerde, Teile von Kinderhaus und Teile des Kreuzviertels), H (Rumphorst und Teile des Mauritzviertels), R (Sprakel, Gelmer und Gittrup) sowie S (Handorf und Sudmühle). Ersatzlos ausfallen wird auch die Straßenreinigung.

Hallenbad Ost bleibt geschlossen Foto: Wegen des angekündigten ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes bleibt das Hallenbad Ost am Montag (27. Februar) ganztägig geschlossen. In allen anderen Hallenbädern in Münster findet der Badebetrieb regulär statt. ...

„Der letzte Streiktag vom 14. Februar hängt uns immer noch nach, die Nachleerungen der davon betroffenen Tonnen sind noch nicht komplett abgeschlossen“, sagt AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp. Durch den zweiten Streiktag am kommenden Montag werden erneut rund 10.000 Abfalltonnen stehen bleiben, die dann wieder parallel zu den regulären Tagestouren nachgefahren werden müssen.

Wegen eines Warnstreiks fällt bei @awm_muenster die Abfuhr der Abfalltonnen am 27. Februar in den Montagsrevieren aus. Das Hallenbad Ost bleibt am Montag ganztägig geschlossen. In allen anderen Hallenbädern findet der reguläre Badbetrieb statt. ➡️ https://t.co/3V3ybZSXsh pic.twitter.com/RaHbtkpIrn — Stadt Münster (@muenster_de) February 24, 2023

Recyclinghöfe bleiben geschlossen

„Wir müssen darauf hinweisen, dass die Nachleerungen der Tonnen mindestens 14 Tage in Anspruch nehmen werden“, erklärt Feldkamp. Bürgerinnen und Bürger aus den Abfuhrbezirken G, H, R und S haben gegen Vorlage des Ausweises die Möglichkeit, Rest- und Bioabfall ab dem 28. Februar und bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin kostenfrei an den Recyclinghöfen abzugeben.

Die AWM weisen in der städtischen Mitteilung außerdem darauf hin, dass die Sperrgut- und Grünguttour, die am 27. Februar anstehen würde, ersatzlos ausfallen muss. Auch die Recyclinghöfe bleiben Montag geschlossen.