Die Sirenen heulen: Fragen und Antworten zum Warntag

Am 9. März wird wieder geprobt. Der landesweite Warntag in NRW bringt Sirenen, Warn-Apps und andere Warninstrumente testweise zum Einsatz. Warum das kein Grund zur Sorge ist und wie man sich im Notfall verhält – die Antworten gibt es hier im Überblick.

Am 9. März in ganz NRW

Ob über das Handy, Sirenen in der Stadt oder Warnfahrzeuge auf den Straßen – am kommenden Donnerstagmorgen (9. März) kann es in Nordrhein-Westfalen für viele Menschen kurzzeitig laut werden. Grund dafür sind erneute Tests der Alarmsysteme für den Bevölkerungsschutz. Der Tag soll für Notfälle sensibilisieren und zeigen, welche Alarm-Mittel warum eingesetzt werden.

Was passiert am Warntag?

Nächsten Donnerstag soll ab 11 Uhr der Einsatz von verschiedenen Warnmitteln auf kommunaler Ebene geprobt werden. Das sind vor allem einminütige Alarmsignale von verschiedenen Warnmitteln. Verantwortlich für den Warntag sind das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und der kommunale Katastrophenschutz, meistens die Feuerwehr.

Warum ist der Probealarm so wichtig?

Da vor allem nach dem Mauerfall in Deutschland viele Sirenennetze abgebaut und ihre Wartung vernachlässigt wurden, gibt es kein umfassendes Warnsystem für die Bevölkerung mehr. Ereignisse wie die Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 haben allerdings gezeigt, dass Warnsysteme auch in der heutigen Zeit große Relevanz haben.

Um die Bevölkerung auch über andere Kanäle als nur Funk und Fernsehen zu erreichen, gibt es mittlerweile verschiedene Möglichkeiten. Das Zusammenspiel von den älteren Alarmsirenen und neuen Warnmethoden wie Smartphone-Alarme will geübt sein.

Wie oft findet der Warntag statt?

In Nordrhein-Westfalen werden an jedem zweiten Donnerstag im März und September die verfügbaren Warnmittel getestet. Der letzte bundesweite Testalarm wurde vom BBK um zwei Monate vom September in den Dezember verschoben, um das mittlerweile in Betrieb genommene Warnsystem „Cell-Broadcast“ testen zu können. Damals hatte der Ibbenbürener Feuerwehrchef Marko Lammerskitten eine Bilanz zum letztjährigen Testverlauf gezogen. Ebenfalls beteuerte er die Bedeutsamkeit des zweimal jährlich durchgeführten Warntags.

„ Es ist wichtig, dass sich mehr Menschen mit den Sirenensignalen und ihrer Bedeutung auseinandersetzen. Da sind die regelmäßigen Warntage eine gute Unterstützung. “ Marko Lammerskitten, Feuerwehrchef Ibbenbüren

Welche Warnmittel kommen zum Einsatz?

In manchen Kreisen werden voraussichtlich einige der 70 Sirenen in Münster, von denen am letzten Warntag im Dezember 2022 acht funktionierten, zu hören sein. Die Stadt Münster kündigt zum Ende dieses Jahres eine höhere Betriebsbereitschaft der Sirenen an. Auch das seit dem letzten Monat in Betrieb genommene Warnsystem „Cell-Broadcast“, das erstmals beim Brand eines Mülllagers in Münster-Coerde eingesetzt wurde, soll ein weiteres Mal getestet werden.

„Cell-Broadcast“ übermittelt eine kurze SMS an alle in einer Funkzelle eingeloggten Handys in einem Gefahrengebiet. Selbst, wenn das Smartphone stumm geschaltet sein sollte, ertönt beim Empfangen der Nachricht ein Warnton und das Handy vibriert. Die SMS wird nur dann nicht empfangen, wenn das Handy im Flugmodus oder ausgeschaltet ist, da es dann im Funknetz nicht verfügbar ist. Die vom BBK zur Verfügung gestellte Notfall-Informations-und-Nachrichten-App „NINA“ wird ebenfalls einen Warnton und eine Push-Benachrichtigung für alle Nutzer der App ausgeben.

Der Feuerwehr als „untere Katastrophenschutzbehörde“ stehen zur Warnung zusätzlich Funkkanäle, Social Media, Internetseiten oder Lautsprecherfahrzeuge zur Verfügung. Welche Mittel eingesetzt werden, ist dann ortsabhängig. Radio- und Fernsehsender bekommen dieses Mal eine Meldung vom BBK aus Bonn und veranlassen dann selbst eine Ansage im Programm.

Wann geht der Testalarm los?

Ab 11 Uhr geben alle einsatzbereiten Sirenen und im Funknetz eingeloggten oder mit einer entsprechenden Warn-App ausgestatteten Handys einen einminütigen auf- und abschwellenden Warnton ab. Dieser Alarmton läutet im Ernstfall eine Warnung ein. Fünf Minuten später, also um 11.06 Uhr, folgt ein durchgehender Ton, der Entwarnung bedeuten würde. Gleichzeitig werden Meldungen über Radio und Fernsehen ausgegeben, die auf die Testsituation hinweisen. Vor allem in den Ortschaften, in denen keine Sirenen vorhanden sind, wird die Feuerwehr ihre Warnfahrzeuge testen und über die Fahrzeugsirenen eine entsprechende Botschaft auf Band abspielen.

Wie verhält man sich im Ernstfall?

Länderweite Warnungen gibt es bei lokalen Gefahren wie einem Stromausfall, Großbrand, Chemieunfall oder Hochwasser. Bundesweite Warnungen des BBK in Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen erfolgen nur im Verteidigungsfall.

Der am 9. März ausgegebene Sirenenalarm und die Warnung über unterschiedliche Kanäle ist ausdrücklich ein Test, es liegt in dem Fall keine Bedrohung vor. Unwissende sollen nach Möglichkeit aufgeklärt werden. Aber wenn es mal ernst wird, gibt die Stadt Münster einen Leitfaden vor. Zunächst einmal wird dazu geraten, Ruhe zu bewahren – um auf dem Laufenden zu bleiben solle das Radio eingeschaltet werden. Bei Stromausfall, wenn vorhanden, das Autoradio.

Über Funk oder andere Medien würden an die Gefahrensituation angepasste Verhaltensregeln vorgegeben werden. Das können Hinweise sein, Gebäude aufzusuchen oder zu verlassen, Nachbarn zu informieren oder Türen und Fenster zu schließen. Die bekannten Notfallnummern 110 und 112 sollen dann nicht für Nachfragen, sondern nur Notfälle kontaktiert werden.