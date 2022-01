Warten auf die Labor-Auswertung

Das städtische Gesundheitsamt rechnet nicht vor Mittwochnachmittag mit einem klaren Bild der Infektionslage an den Schulen, die am Montag wieder ­gestartet sind. Bis Dienstag erreichte laut Stadt die Behörde lediglich eine einzige Meldung aus einer der Grundschulen. Dort werden landesweit die eine Infektion sehr zuverlässig anzeigenden PCR-Tests durchgeführt. Für die Schulen in Münster arbeitet ein Labor in Iserlohn.

