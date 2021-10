Ende September haben auch die letzten Impfzentren in NRW ihre Tore geschlossen. Doch was haben die fünf münsterländischen Impfzentren gekostet? Wir ziehen eine erste Bilanz.

Der Betrieb des Impfzentrums am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven hat nach Angaben des Kreises Steinfurt 3,5 Millionen Euro gekostet. Es war eines von fünf münsterländischen Impfzentren.

Fast eine Million Impfungen wurden allein in den fünf münsterländischen Impfzentren dokumentiert. Aber was haben die Impfzentren gekostet, die seit Ende September in NRW geschlossen sind?