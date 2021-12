Was Schweine in alten Kirchen zu suchen haben

Wer in alten Kirchen genau hinsieht, entdeckt dort viele Tierdarstellungen. Der Kirchengeschichtler Norbert Köster erklärte bei der Kinderuni, was es damit auf sich hat.

Klar, ein Fuchs ist schlau, schließlich ist er das „Wappentier“ der Kinderuni. Schlangen sind eher falsch und giftig, fanden am Freitagnachmittag die Mädchen und Jungen, die bei der Kindervorlesung des Kirchenhistorikers Prof. Dr.Norbert Köster von der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster und Miriam Görtz, Studentin in diesem Fach, dabeiwaren. Wegen der Corona-Pandemie wieder nur am Computer-Bildschirm. Aber die jungen „Digital-Natives wissen sehr gut mit dem Videokonferenz-Tool umzugehen, schalen sich mit Fragen ein, machen bei Abstimmungen mit.

Norbert Köster ist ein tierkundiger Kirchenexperte – und nun wissen die 87 Kinder, die sich eingeschaltet hatten, worauf sie beim nächsten Besuch in einer mittelalterlichen Kirche, wie etwa im münsterischen Paulus-Dom achten müssen. Köster weiß genau, was Tiere in mittelalterlichen Kirchen erzählen.

Tierdarstellungen finden sich dort als Steinfigürchen an Säulen, aufgemalt auf das Gewölbe und vielen anderen Stellen. Und Tiere sind dort verewigt weil ihnen die Menschen schon damals bestimmte Eigenschaften zugesprochen haben, so Köster.

Was haben Hasen in den Kirchen zu suchen?

Aber warum sind nicht nur starke Löwen, die für die Stärke des Glaubens stehen, sondern auch so viele Hasen vertreten? Hasen und Kaninchen, die nie die Augen schließen, stehen so ewiges Licht. Und auch Schweine haben in vielen Kirchen ihren festen Platz: Als „Abfallfresser“ wird durch Schweinefiguren bisweilen das Regenwasser aus den Dachrinnen der Kirchen abgeleitet. Abseits davon ist ein Schwein im Mittelalter aber vor allem ein Symbol des Reichtums, erfahren die Kinder. Und dass Ochs und Esel nun in vielen Weihnachtskrippen stehen, hat auch seinen Sinn. Köster: „Ochs und Esel wissen immer ganz genau wer ihr Herr ist.“